胸悶盜汗竟是心肌梗塞 心導管手術挽救一命

59 歲鐘女士早上一直嘔吐和頭暈，前一晚有出現胸痛、盜汗，家人緊急送至長安醫院急診室，到院時收縮壓只有 70 右左，急診醫師立即安排心電圖檢查，研判為急性下壁心肌梗塞，當下給予抗血栓藥，並照會心臟血管科主任廖茂芳醫師緊急進行心導管手術，安裝主動脈內氣球幫浦和支架，順利打通阻塞的三條冠狀動脈，術後恢復良好， 5 天後就轉出加護病房了。

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心臟科主任廖茂芳表示，根據家屬得知病患罹患小兒麻痺、糖尿病，但沒有按時服藥，急診當天診斷為心肌梗塞後，團隊立即啟動急性冠心症治療流程，心導管檢查發現三條冠狀動脈都有阻塞，其中有兩條幾乎是完全阻塞，於是立即安裝主動脈內氣球幫浦，這是一個輔助器可以讓心臟減少負荷，也可以增加冠狀動脈血流，接著進行氣球擴張術和放置支架打通血管，總算挺過危機，並於 5 天後轉出加護病房，觀察 4 天後康復出院。

廖茂芳說，急性心肌梗塞比較典型的症狀為胸悶、胸痛、一直盜汗，覺得快要窒息的感覺，有時候胸痛會輻射到左肩膀、下巴、背部等，少數會出現上腹痛、噁心嘔吐類似腸胃的症狀，像這名病患的冠狀動脈阻塞所造成下壁心肌梗塞，因位置靠近上腹部及胃之處，因此有時常被誤認為胃痛。

那為什麼會造成血管的阻塞？廖茂芳指出，有 5 個主要的常見風險因子，分別為高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸，還有年紀比較大的人，比較容易會有血管硬化的問題，所以要避免心肌梗塞發生最重要的方法就是，血壓、血脂、血糖要控制好，有抽菸的要戒菸，生活習慣要調整，就是規律運動、清淡飲食，另外也建議每年健檢可以加做冠狀動脈電腦斷層檢查，掃描是否有血管阻塞問題，及早發現解除日後可能有心肌梗塞的危機。