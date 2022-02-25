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PLG／擔心烏克蘭家人安危　塞瑟夫：文字無法表達我心情

▲P.LEAGUE+例行賽 桃園領航猿VS.臺北富邦勇士。富邦勇士洋將塞瑟夫。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.02）
▲P.LEAGUE+例行賽 桃園領航猿VS.臺北富邦勇士。富邦勇士洋將塞瑟夫。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.01.02）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-25 14:49:45

P.League+職籃第二季正進入到年後的賽程，不過與此同時烏克蘭和俄羅斯的軍事衝突也如火如荼的進行中。得知自己的祖國被侵略，富邦勇士洋將塞瑟夫也相當難受，直言很擔心家人的安危。

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前天才傳來俄羅斯有所行動的新聞，昨天歐洲各家媒體紛紛報導烏克蘭主要城市基輔及哈爾科夫遭到攻擊，形勢危急。全球也密切關注烏俄戰事的後續情況，包括遠在世界另一端的台灣。

今年32歲的塞瑟夫，攻守兼備，去年贏得聯盟最佳洋將殊榮，今年留隊的表現也很穩定，本季場均19分10.1籃板1.7助攻1抄截1.1阻攻的數據相當全面。另外，他兩分球命中率達55%，三分球則高達39.2%，效率很高。

目前人在台灣打球，塞瑟夫也很關心祖國情況，他透過富邦球團表示，「文字無法表達我現在的情緒和心情，我現在只想陪伴我的家人。我家人們現在很好，他們都待在家，一切平安。」

「但我一天睡不到四小時，整天都在看新聞，我感到很無助忐忑，心思很亂，不知道這會延續多久。」塞瑟夫如此說道，「謝謝球迷們的關心和支持，我只希望大家團結、一切平安、愛你的家人。」

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