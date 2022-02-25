蘇揆宣示制裁俄羅斯　凌濤批是操弄政治口水的「空喊王」

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凌濤表示，俄羅斯與台灣雙邊貿易占比低於1%，主計處數據顯示2021年台灣對俄羅斯出口佔整體比重僅0.3%，所謂的對俄羅斯予以制裁，只是空洞的政治喊話，但俄烏戰事不斷升級，勢必影響全球能源及物價，真正應該回應人民的是蔡政府是否做好應對國際能源及物價變化的相關備案？
談到制裁俄羅斯的後果，凌濤說，雖然俄羅斯與台灣雙邊貿易占比低於1%，但俄羅斯是我國燃料煤第2大進口國，2021年占比為20%，而且去年我自俄羅斯進口約180萬公噸天然氣，將近佔10%，即便蔡政府辯解說「本來」的天然氣預期規劃，合約將於今年3月到期並未續約採購，但問題是，俄烏戰事已然發生，國際天然氣的短缺問題可能發生，蔡政府做好相關因應措施了嗎？
凌濤指出，就連美國總統拜登也表示，「美國與歐盟目前沒有將俄羅斯排除於SWIFT國際結算機制以外的打算，目前不會對俄羅斯實施能源出口制裁」，美國都不敢下此決定，請問蘇揆在急什麼？
凌濤說，能源問題事關國家安全，蔡政府過去過度依賴火力發電，包括燃煤佔比35.5%、燃氣42.5%，俄羅斯為我國燃料煤第2大進口國，蘇揆所謂的制裁俄羅斯，是否打算告訴大家，未來不採購俄羅斯的燃料煤？能源短缺、電價問題的相關後果，是否誠實的向台灣人交代？