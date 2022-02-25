COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

本土Omicron達798例！重症死亡均高齡　羅一鈞籲快打疫苗

▲醫療應變組副組長羅一鈞25日報告國內染疫情況，特別整理出798例本土Omicron個案的重症、死亡比例，亦呼籲長者儘速接種疫苗。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞25日報告國內染疫情況，特別整理出798例本土Omicron個案的重症、死亡比例，亦呼籲長者儘速接種疫苗。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-25 15:13:09｜2022-02-25 15:50:40

台灣前陣子本土疫情升溫，根據中央流行疫情指揮中心今（25）日表示，本土感染COVID-19變種病毒株Omicron的個案高達798例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前重症、死亡個案皆在70歲以上，呼籲高齡長者趕緊接種疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫療應變組副組長羅一鈞今日報告國內染疫情況，特別整理出798例本土Omicron個案的重症、死亡比例，從圖表中顯示，重症個案70多歲以上有1名、80多歲以上有1名，另死亡個案80多歲1名。而798例僅有1例死亡個案，故死亡率是0.13%。

▲本土Omicron798例染疫分析。（圖／指揮中心提供）
▲本土Omicron798例染疫分析。（圖／指揮中心提供）
羅一鈞特別呼籲長者，應完整接種2劑疫苗並施打追加劑，才是最能預防死亡的方法。倘若還沒施打3劑，建議把握機會儘快接種。

此外，指揮中心為了鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑COVID-19疫苗者儘速前往施打，將延長各地方政府提供200元（含）以下衛教品之措施至3月31止。（編輯：陳雅雲）

▲為鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑疫苗者前往施打，將延長各地方政府提供200元（含）已下衛教品之措施至3月31止。（圖／指揮中心提供）
▲為鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑疫苗者前往施打，將延長各地方政府提供200元（含）以下衛教品之措施至3月31止。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀