本土Omicron達798例！重症死亡均高齡 羅一鈞籲快打疫苗
台灣前陣子本土疫情升溫，根據中央流行疫情指揮中心今（25）日表示，本土感染COVID-19變種病毒株Omicron的個案高達798例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前重症、死亡個案皆在70歲以上，呼籲高齡長者趕緊接種疫苗。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 15:13:09｜2022-02-25 15:50:40
醫療應變組副組長羅一鈞今日報告國內染疫情況，特別整理出798例本土Omicron個案的重症、死亡比例，從圖表中顯示，重症個案70多歲以上有1名、80多歲以上有1名，另死亡個案80多歲1名。而798例僅有1例死亡個案，故死亡率是0.13%。
羅一鈞特別呼籲長者，應完整接種2劑疫苗並施打追加劑，才是最能預防死亡的方法。倘若還沒施打3劑，建議把握機會儘快接種。
此外，指揮中心為了鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑COVID-19疫苗者儘速前往施打，將延長各地方政府提供200元（含）以下衛教品之措施至3月31止。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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