房市／房仲新人出招加深客戶印象！鄭婷方自己動筆畫派報

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，鄭婷方入行後卻發現，「開發」對她來說是一大挑戰，主要是她很怕打擾別人，更怕造成別人困擾，偏偏開發就是需要去拜訪商圈及屋主，而一旦被拒絕，她也會因此感到沮喪。
為了克服這困難，她想到將自己的繪畫專長結合工作，「自己用iPad畫派報」。鄭婷方說明，為了加強客戶對她的印象，她將自我介紹、信義房屋提供哪些服務與保障、負責的社區大樓外觀等，全都畫在派報上，甚至裝訂成精美的一份紙本。雖然平均每次都要花1小時以上繪圖，但在店長、學長姐支持與鼓勵下，仍一份一份完成，客戶收到後也都覺得很新奇，甚至因此接到客戶委託，「自信都回來了！」而當有客戶順利成交，她也會親手繪製卡片給客戶，例如小家庭的買方，就畫上客戶全家福的模樣。
除了親手繪製派報與成交卡片，鄭婷方也積極參與社區服務，入行以來包括耶誕節、農曆春節、社區區權會、母親節等，都會到社區內協助舉辦活動。最印象深刻的是，曾有一棟社區往年幾乎不曾舉辦社區活動，但因她持續與社區總幹事互動，頗獲信賴，今年母親節時，總幹事還主動問她「要不要到中庭發康乃馨？」
談及未來目標，鄭婷方雖才入行1年多，但她仍希望，能按部就班在公司提供的環境中學習，並逐步晉升，未來有機會挑戰管理職。