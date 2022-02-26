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房市／房仲新人出招加深客戶印象！鄭婷方自己動筆畫派報

▲信義房屋文心中清店專員鄭婷方親手繪製派報，讓客戶印象深刻。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋文心中清店專員鄭婷方親手繪製派報，讓客戶印象深刻。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-02-26 08:00:00

你收過房仲的派報嗎？是否清一色都是排列整齊的室內格局照片，以及斗大的業務個人照？信義房屋文心中清店專員鄭婷方擅長畫畫，入行後將興趣與工作結合，每份開發函都親手繪製，將原本制式的業績表現、想介紹的社區外觀、自我介紹，乃至於公司提供客戶哪些服務與保障，全都以繪畫方式呈現；由於實在別出心裁，拿到的客戶都印象深刻，入行至今1年多，因此獲得多件委託。

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鄭婷方大學就讀設計系，畢業後先挑戰自我，完成出國工作的夢想，直到去年11月才加入信義房屋。雖然對不動產領域並不熟悉，但她笑說，自己從以前開始就很喜歡看建築物外觀、欣賞室內設計，心中一直有想從事房仲業務的念頭。

不過，鄭婷方入行後卻發現，「開發」對她來說是一大挑戰，主要是她很怕打擾別人，更怕造成別人困擾，偏偏開發就是需要去拜訪商圈及屋主，而一旦被拒絕，她也會因此感到沮喪。

為了克服這困難，她想到將自己的繪畫專長結合工作，「自己用iPad畫派報」。鄭婷方說明，為了加強客戶對她的印象，她將自我介紹、信義房屋提供哪些服務與保障、負責的社區大樓外觀等，全都畫在派報上，甚至裝訂成精美的一份紙本。雖然平均每次都要花1小時以上繪圖，但在店長、學長姐支持與鼓勵下，仍一份一份完成，客戶收到後也都覺得很新奇，甚至因此接到客戶委託，「自信都回來了！」而當有客戶順利成交，她也會親手繪製卡片給客戶，例如小家庭的買方，就畫上客戶全家福的模樣。

除了親手繪製派報與成交卡片，鄭婷方也積極參與社區服務，入行以來包括耶誕節、農曆春節、社區區權會、母親節等，都會到社區內協助舉辦活動。最印象深刻的是，曾有一棟社區往年幾乎不曾舉辦社區活動，但因她持續與社區總幹事互動，頗獲信賴，今年母親節時，總幹事還主動問她「要不要到中庭發康乃馨？」

談及未來目標，鄭婷方雖才入行1年多，但她仍希望，能按部就班在公司提供的環境中學習，並逐步晉升，未來有機會挑戰管理職。

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