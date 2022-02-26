賣夫、賣身、不雅照！英國皇室的「放蕩前王妃」莎拉

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1986年7月23日，莎拉與安德魯王子在英國威斯敏斯特教堂結婚，並分別在1988年生下碧雅翠詩公主（Princess Beatrice）、1990年生下尤金妮公主（Princess Eugenie），一家4口其樂融融，過得相當幸福愜意。
然而，這樣美好的日子並沒有持續多久，1991年，2人的婚姻開始出現瓶頸，莎拉發現作為王室成員的生活，對她來說是越來越困難了，加上安德魯王子海軍軍官的身分，2人聚少離多，最終於1992年3月19日宣布分居。
王子王妃分居，雖算不上什麼光彩的事，但也不至於給王室惹上什麼麻煩，真正導致莎拉王妃離開的，就是有名的「吸腳醜聞」。1992年8月，英國媒體《每日鏡報》（Daily Mirror）刊登了幾張莎拉王妃的度假照，除了裸身享受日光浴以外，更勁爆的就是她的美國籍財政顧問約翰·布萊恩（John Bryan）親吻、吸吮其腳趾的不雅照，不光是英國，甚至還上遍全球各大八卦媒體版面。
當時，莎拉王妃在法律上仍是安德魯王子的妻子，這些照片讓英國王室大為尷尬，不只是女王，菲利普親王看到這些照片更是勃然大怒，拒絕再承認莎拉王妃為兒媳。這件事過後，安德魯雖然沒有立刻休了莎拉，但也只是勉強維持婚姻關係，到了1996年5月底，英國王室終於宣布了安德魯王子離婚的消息。
離婚之後，莎拉一度暴飲暴食、負債累累，甚至被媒體嘲笑為「豬肉公爵夫人」（Duchess of Pork），不過她很快就振作起來，將重心轉移到美國，擔任起美國某瘦身公司的形象代言人，接拍電視廣告，還寫書、主持脱口秀、出任慈善基金會親善大使，並推出自己的同名家用產品，儼然成為1名事業成功的女性。除此以外，莎拉仍與前夫安德魯王子維持友好關係，共同扶養女兒們。
就在一切看似風平浪靜時，2010年，莎拉王妃的醜聞突然又被報了出來，她的前顧問爆料她私底下一直從事「皮肉生意」，說她曾經為了還清數百萬英鎊的債務，計劃跟一名阿拉伯王子發生關係，只是後來臨陣脫逃了，以香吻換取王子5萬英鎊的打賞；還曾參加中東石油富商在豪華遊艇上舉辦的性愛派對，並因此獲得30萬美元的酬勞。
這還沒完，莎拉王妃還曾被英國小報設圈套，向臥底記者假扮的富商索取50萬英鎊介紹費，聲稱可替他引見擔任英國國際貿易特別代表的前夫安德魯王子，還誇口委託人將可獲得10倍的回報，豈料過程全被偷拍下來，莎拉得知東窗事發後相當崩潰，承認自己出現了嚴重的判斷錯誤而致歉，並強調安德魯王子對此毫不知情，此事再度讓英國王室尷尬不已，而她也因此背上了「賣夫」的惡名，儘管當時她已經不是王妃。
英國媒體分析，莎拉不顧前王妃的身分，使用不入流的手段賺錢，也從側面反映出英國王室邊緣成員的生活窘境，他們沒有王室補貼，不得不為生計奔波，勉強維持貴族門面。
事件過去10多年，如今的莎拉王妃，早已淡出大眾視線，隨著前夫安德魯王子再傳性侵醜聞，也讓這對無緣夫妻的荒唐過往再度被雙雙翻出。
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