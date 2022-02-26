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賣夫、賣身、不雅照！英國皇室的「放蕩前王妃」莎拉

▲莎拉王妃與安德魯王子於1986年大婚，可惜不到10年就以離婚收場，還上演醜聞連環爆的狗血劇情。（圖／美聯社／達志影像）
▲莎拉王妃與安德魯王子於1986年大婚，可惜不到10年就以離婚收場，還上演醜聞連環爆的狗血劇情。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-26 09:00:00

英國女王伊莉莎白二世的小兒子安德魯王子（Prince Andrew, Duke of York），近日身陷性醜聞風暴，雖然已與對方達成和解協議，但餘生恐將在恥辱中度過，讓高齡90多歲的老母親操心不已。然而，這早就不是安德魯王子第一次惹上麻煩，甚至就連他的前妻莎拉王妃（ Sarah Margaret Ferguson），也是個讓皇室頭痛不已的問題人物，早在與安德魯王子正式離婚前，就因被富商吸吮腳趾的不雅照流出，惹得女王大怒，離婚後也被爆料，出賣前夫安德魯給八卦小報、與阿拉伯王子從事高價性交易等醜聞，一再給英國王室臉上抹灰。不過，如此放蕩不羈的莎拉王妃，卻與安德魯王子「臭氣相投」，離婚後仍保持很長一段時間的聯繫，也讓人懷疑看似高貴的英國皇室究竟出了什麼問題。

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1959年10月15日，莎拉王妃出生在英國倫敦1個中產家庭，是羅納德·弗格森（Ronald Ferguson）少校的第2個女兒，羅納德本身也是馬球經理，為已故的菲立普親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）和現任王儲查爾斯（Charles, Prince of Wales）服務過，也是因為這層關係，莎拉很年輕時就在皇室的馬球運動中認識安德魯王子，並透過黛安娜王妃的牽線，2人走到一起，並決定攜手一生。

1986年7月23日，莎拉與安德魯王子在英國威斯敏斯特教堂結婚，並分別在1988年生下碧雅翠詩公主（Princess Beatrice）、1990年生下尤金妮公主（Princess Eugenie），一家4口其樂融融，過得相當幸福愜意。

▲莎拉王妃與安德魯王子育有2名公主。攝於1990年7月底。（圖／美聯社／達志影像）
▲莎拉王妃與安德魯王子育有2名公主。攝於1990年7月底。（圖／美聯社／達志影像）
然而，這樣美好的日子並沒有持續多久，1991年，2人的婚姻開始出現瓶頸，莎拉發現作為王室成員的生活，對她來說是越來越困難了，加上安德魯王子海軍軍官的身分，2人聚少離多，最終於1992年3月19日宣布分居。

王子王妃分居，雖算不上什麼光彩的事，但也不至於給王室惹上什麼麻煩，真正導致莎拉王妃離開的，就是有名的「吸腳醜聞」。1992年8月，英國媒體《每日鏡報》（Daily Mirror）刊登了幾張莎拉王妃的度假照，除了裸身享受日光浴以外，更勁爆的就是她的美國籍財政顧問約翰·布萊恩（John Bryan）親吻、吸吮其腳趾的不雅照，不光是英國，甚至還上遍全球各大八卦媒體版面。

▲「吸腳醜聞」讓英國王室顏面掃地，也導致莎拉王妃與王室關係破裂。（圖／翻攝自每日鏡報）
▲「吸腳醜聞」讓英國王室顏面掃地，也導致莎拉王妃與王室關係破裂。（圖／翻攝自每日鏡報）
當時，莎拉王妃在法律上仍是安德魯王子的妻子，這些照片讓英國王室大為尷尬，不只是女王，菲利普親王看到這些照片更是勃然大怒，拒絕再承認莎拉王妃為兒媳。這件事過後，安德魯雖然沒有立刻休了莎拉，但也只是勉強維持婚姻關係，到了1996年5月底，英國王室終於宣布了安德魯王子離婚的消息。

離婚之後，莎拉一度暴飲暴食、負債累累，甚至被媒體嘲笑為「豬肉公爵夫人」（Duchess of Pork），不過她很快就振作起來，將重心轉移到美國，擔任起美國某瘦身公司的形象代言人，接拍電視廣告，還寫書、主持脱口秀、出任慈善基金會親善大使，並推出自己的同名家用產品，儼然成為1名事業成功的女性。除此以外，莎拉仍與前夫安德魯王子維持友好關係，共同扶養女兒們。

就在一切看似風平浪靜時，2010年，莎拉王妃的醜聞突然又被報了出來，她的前顧問爆料她私底下一直從事「皮肉生意」，說她曾經為了還清數百萬英鎊的債務，計劃跟一名阿拉伯王子發生關係，只是後來臨陣脫逃了，以香吻換取王子5萬英鎊的打賞；還曾參加中東石油富商在豪華遊艇上舉辦的性愛派對，並因此獲得30萬美元的酬勞。

▲莎拉王妃還曾中過八卦小報的埋伏，因此背上出賣安德魯王子的惡名。（圖／翻攝自每日郵報）
▲莎拉王妃還曾中過八卦小報的埋伏，因此背上出賣安德魯王子的惡名。（圖／翻攝自每日郵報）
這還沒完，莎拉王妃還曾被英國小報設圈套，向臥底記者假扮的富商索取50萬英鎊介紹費，聲稱可替他引見擔任英國國際貿易特別代表的前夫安德魯王子，還誇口委託人將可獲得10倍的回報，豈料過程全被偷拍下來，莎拉得知東窗事發後相當崩潰，承認自己出現了嚴重的判斷錯誤而致歉，並強調安德魯王子對此毫不知情，此事再度讓英國王室尷尬不已，而她也因此背上了「賣夫」的惡名，儘管當時她已經不是王妃。

英國媒體分析，莎拉不顧前王妃的身分，使用不入流的手段賺錢，也從側面反映出英國王室邊緣成員的生活窘境，他們沒有王室補貼，不得不為生計奔波，勉強維持貴族門面。

事件過去10多年，如今的莎拉王妃，早已淡出大眾視線，隨著前夫安德魯王子再傳性侵醜聞，也讓這對無緣夫妻的荒唐過往再度被雙雙翻出。

▲莎拉王妃與碧雅翠詩公主2018年一同出席尤金妮公主的婚禮。（圖／美聯社／達志影像）
▲莎拉王妃與長女碧雅翠詩公主，於2018年一同出席2女兒尤金妮公主的婚禮。（圖／美聯社／達志影像）
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