LINE「神秘功能」團媽必備！揪團算人頭：誰跑單秒抓包

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此外，LINE揪團還有各種靈活運用方式，不僅能「揪團購」，還可以「揪活動」算人數，因此「旅遊休閒」類型也十分受歡迎，佔據用戶最愛揪團類型第二名！ 針對團長的收款痛點，LINE揪團也支援LINE Bank及一卡通MONEY收款方式，據統計近兩成LINE揪團使用者都有啟用「揪付款」功能，尤其常見於10人以内的小型群組，每人平均付款金額以300元上下的小額訂單最多。
使用者輪廓以25-44歲女性為主力，其中又以35-39歲女性占最大宗。而團長開團高峰時間為中午11:00至13:00時段，團員則最常於早上9:00、中午12:00至13:00參與揪團活動，平均收單期限以2至2.5天為主，3小時以內的短期訂單也不在少數。從數據顯示LINE揪團功能受到辦公室女性、家庭主婦的喜愛，不論是早、午餐時段的短期餐點飲料訂單，或長天數的民生消費品揪團活動。
LINE揪團與怡客咖啡、春芳號、Drinkstore水雲朵、CoCo都可聯手合作，首次推出「人氣飲料大賞」限時優惠活動。期間至指定門市出示揪團畫面，就能跟好友一起享好康，像是CoCo都可也特別為LINE揪團祭出超好康優惠，於全台門市來店出示揪團收單畫面即可用10元加購大杯純茶類飲品。