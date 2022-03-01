房市／110年信義房屋EPS3.19元 擬配2.8元股息
信義房屋（9940）公布經董事會通過之110年度財報，合併營收達187.92億元、年增43.88%，稅後純益達23.70億元、年增51.06%，每股純益達3.19元，董事會同時通過擬配發每股現金股利2.80元，將提交5月19日的股東常會承認。
生活消費中心/綜合報導
2022-03-01 08:30:00
110年度即使年中受到疫情干擾，但在三級解除後的遞延買盤集中回籠以及眾多外部條件簇擁下，全台買賣移轉棟數創下8年新高的34.8萬棟，反映市場買氣是近8年最好的一年，整體房市呈現價量齊揚走勢，信義房屋核心房屋仲介本業表現轉強，110年因應疫情變化推動智能賞屋，持續優化3D線上賞屋功能，即使在疫情三級警戒下，仍運用網路，以線上方式滿足客戶看屋需求，也因為持續的創新策略，推升公司營運成長，而代銷業績亦繳交出亮眼成績單，加上無錫案「山水嘉庭」案交屋認列營收獲利的挹注下，第4季合併營收達57.00億元、年增38.29%，稅後純益6.80億元，較109年同期6.21億元成長9.65%，每股純益達0.92元。
此外，為了落實股東行動主義，並因應未來疫情可能帶來股東會的群聚感染風險，今（25）日董事會決議今年股東會召開方式為視訊輔助之實體會議，以維護股東在防疫期間安全參與會議之權利。