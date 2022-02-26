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演唱會加場聲浪不斷！魚丁糸鬆口笑稱「為了生活必須拼」

▲魚丁糸《池堂影夜》台北小巨蛋演唱會，引爆PTT長文推薦熱潮。（圖 / 環球音樂）
▲魚丁糸《池堂影夜》台北小巨蛋演唱會，引爆PTT長文推薦熱潮。（圖 / 環球音樂）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-26 02:00:00

魚丁糸《池堂影夜》台北小巨蛋演唱會，引爆PTT長文推薦熱潮。細心的觀眾除了將二天的歌單完整紀錄，甚至連進場音樂也不放過，將團員私心推薦的電影主題曲歌單，一一紀錄分享，也有許多觀眾笑稱，散場曲《萍聚》送走”浮萍“（魚丁糸歌迷暱稱），實在太鬧太洗腦，成功洗去前三小時的歌單。

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睽違5年多，6位團員以魚丁糸身份回到台北小巨蛋舉辦演唱會，重金禮聘外國製作團隊，將小巨蛋打造成屬於魚丁糸的池塘森林，複雜的舞台結構費工耗時，導致小巨蛋無緣加場，面對敲碗加場聲浪不斷，魚丁糸也鬆口，《池堂影夜》製作成本驚人，笑稱 「為了生活必須拼」會儘速規劃任何可行的方案。

▲魚丁糸睽違5年多到小巨蛋開演唱會。（圖 / 環球音樂）
▲魚丁糸睽違5年多到小巨蛋開演唱會。（圖 / 環球音樂）
正當浮萍們看完精彩的演出還意猶未盡，網路上的討論也火熱進行中，魚丁糸更在今（25日）不到一週的時間推出《池堂影夜》演唱會的兩首現場Live MV〈空氣中的視聽與幻覺〉、〈星月花火〉，分別在早上11點及晚上11點上線，經由現場版ＭＶ，觀眾除了可以重溫當日盛況，更可以近距離看到斜坡式的池塘舞台，以及台上台下的森林造景。
 
網友們讚爆的不只歌單曲序，舞台設計、燈光、動畫合而為一、盡收眼底，讓觀眾們下巴都要掉地上了，忍不住想問魚丁糸：「有在控管成本嗎！？」劇場式橋段、點歌由觀眾手中的綠橘魚板決定，都讓人津津樂道；而團員各自Solo，加上6人默契十足的聊天還是依然讓全場笑到肚子痛。近年來強調的「沉浸式體驗」，一位樸實無華的老粉形容《池堂影夜》演唱會帶來的感受就是滿滿的沉浸！舞台天與地的相映、天空走道的延伸、視覺透過燈光和舞台特效的延展，讓整個演出不再侷限於舞台本身，而是浸潤到每個小巨蛋的角落。
 

▲魚丁糸鬆口《池堂影夜》演唱會製作成本驚人。（圖 / 環球音樂）
▲魚丁糸鬆口《池堂影夜》演唱會製作成本驚人。（圖 / 環球音樂）
演唱會才剛結束，團員們依舊各自精彩，家凱在服裝設計師詹朴最新打造的時裝秀影片中，特別演出故事中保管信物的關鍵角色，網友們力讚「盛世美顏！」還紛紛拱他斜槓麻豆出寫真集。阿龔在社群上公開吟詩的完整內容，舞台上丟飛MV手稿的巧思，讓幸運拿到的浮萍忍不住大喊：「會一輩子珍惜！」（編輯：薛羽彤）

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