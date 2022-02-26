演唱會加場聲浪不斷！魚丁糸鬆口笑稱「為了生活必須拼」

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正當浮萍們看完精彩的演出還意猶未盡，網路上的討論也火熱進行中，魚丁糸更在今（25日）不到一週的時間推出《池堂影夜》演唱會的兩首現場Live MV〈空氣中的視聽與幻覺〉、〈星月花火〉，分別在早上11點及晚上11點上線，經由現場版ＭＶ，觀眾除了可以重溫當日盛況，更可以近距離看到斜坡式的池塘舞台，以及台上台下的森林造景。
網友們讚爆的不只歌單曲序，舞台設計、燈光、動畫合而為一、盡收眼底，讓觀眾們下巴都要掉地上了，忍不住想問魚丁糸：「有在控管成本嗎！？」劇場式橋段、點歌由觀眾手中的綠橘魚板決定，都讓人津津樂道；而團員各自Solo，加上6人默契十足的聊天還是依然讓全場笑到肚子痛。近年來強調的「沉浸式體驗」，一位樸實無華的老粉形容《池堂影夜》演唱會帶來的感受就是滿滿的沉浸！舞台天與地的相映、天空走道的延伸、視覺透過燈光和舞台特效的延展，讓整個演出不再侷限於舞台本身，而是浸潤到每個小巨蛋的角落。
演唱會才剛結束，團員們依舊各自精彩，家凱在服裝設計師詹朴最新打造的時裝秀影片中，特別演出故事中保管信物的關鍵角色，網友們力讚「盛世美顏！」還紛紛拱他斜槓麻豆出寫真集。阿龔在社群上公開吟詩的完整內容，舞台上丟飛MV手稿的巧思，讓幸運拿到的浮萍忍不住大喊：「會一輩子珍惜！」（編輯：薛羽彤）