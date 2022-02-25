高雄港防疫新措施　國際船舶進港前須快篩

高雄市今天沒有新增確診案例，但高雄市長陳其邁說，高雄港是國際商港，所以目前持續密集檢討港區作業落實防疫，這周高雄市政府跟CDC、交通部、航港局、港務公司也做了相關防疫措施精進討論，交通部航港局副局長陳賓權表示，國際船舶入港前，將要求須提供48小時內的快篩證明、附照片，連同健康申明書一併作為進港預報。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-25 15:48:09
陳賓權指出，若快篩都是陰性就照目前管制作為來處理，船舶進港正常進行裝卸作業；若快篩有部分陽性，會要求到港後下船，在船邊進行PCR採檢，若有PCR陽性個案，要求後送就醫，且船隻要到錨區停留，留下的陰性船員要求全船檢疫14天，第3、7、10天做快篩檢驗、14天做PCR檢驗，沒問題才能進港正常作業。
若長達14天的檢疫對船期可能有影響，可採取全船船員更替，完成清消後可繼續進行後續作業；假如貨櫃船有船期緊急需求，船公司可以用專案申請、專案管理、專人督導方式，前提須做好高規格防護工作，來辦理進港裝卸作業。
陳其邁也表示，鑒於1月高雄港的群聚感染就是個案到船舶上工作，接觸到染疫船員，將傳播風險帶到職場及其他相關工作場域，造成群聚感染，以加強邊境管理來說，登船人員風險等級相對來說仍高，因此維持每周兩次快篩，而高雄港區進入修造船廠的船舶修造、碼頭工作人員則需要每周快篩一次，並要進行實聯制，如屬行政人員進入廠區也請落實實聯制。