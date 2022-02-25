COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

內幕／爭議不斷仍任傅崐萁為操盤手　朱立倫考量原因曝光

▲國民黨立委傅崐萁爭議不少，但黨主席朱立倫仍重用傅擔任選戰操盤成員。（圖／資料照片）
▲國民黨立委傅崐萁爭議不少，但黨主席朱立倫仍重用傅擔任選戰操盤成員。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-02-25 16:03:32

前花蓮縣長、國民黨立委傅崐萁任國民黨選戰策略會報成員引發黨內不滿，除傅崐萁過去爭議多，不但違紀參選，遭國民黨開除黨籍，還因炒股案入獄，而傅過去的行事作風，都讓不少人看不下去，如今要扮演黨內面對九合一選舉的操盤、協調這麼重要的角色，有黨內人士直言，黨主席朱立倫此舉根本是對自己放槍，沒有救了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
傅崐萁2009年違紀參選花蓮縣長，遭到國民黨開除黨籍，而在2020年國民黨總統、立委大敗，時任黨主席吳敦義請辭後，在由代理主席的看守時間，傅一直跳過正當程序，盼能回復黨籍。前國安會秘書長金溥聰更為此召開記者會，批評傅崐萁是病毒，趁國民黨體弱時趁虛而入，當時吵得沸沸揚揚，時任考紀會主委魏平政更因而請辭。

朱立倫上任後積極推動同舟計畫，讓傅崐萁順利取得回到國民黨的門票，當時也被黨內抨擊是因人設事、為傅崐萁開巧門。不過，傅崐萁在朱立倫黨主席選舉期間出力甚深，朱頂住黨內壓力，就是要讓傅回國民黨。

面對年底九合一選戰，朱立倫更是重用傅崐萁，讓他擔任負責協調、操盤的選戰策略會報成員，引起黨內不滿，有不具名立委批是請鬼拿藥單，傅不過是在藍營優勢選區的花蓮長期執政，哪懂其他地區的選情。

也有黨內人士直言，朱立倫上任以來的佈局，很明顯都是為了讓自己在九合一選戰後，能繼續坐穩黨主席的位置，而在政治路上被他人放冷箭是很正常的事，有時候甚至還可以轉為己用，但朱立倫重用傅根本是自己對自己放槍，真的沒救。

面對黨內質疑，知情人士也還原了朱立倫希望傅崐萁加入選戰策略會報的三點原因。

第一，九合一選戰不只是縣市長的提名，還有縣市議員、鄉鎮市長，十分錯綜複雜，傅崐萁不只是花蓮的地方派系，也熟識各地的地方派系，有助於提名的協調溝通。

第二，面對十分會選舉的民進黨，國民黨若總是按照牌理出牌，很容易被民進黨「暗算」，傅崐萁是國民黨內熟悉民進黨攻防及選戰操作的人，且靈活度非常高，國民黨需要借助傅為每場選舉創造亮點跟聲量。

第三，雖然過去傅有違紀參選紀錄，但自傅擔任立委以來，在無黨籍時期就已加入國民黨團運作，後來順利回復黨籍後，傅對外的發言，都跟國民黨基調一致，不會像許多黨內人士一樣與黨基調不同，可說是「比國民黨還國民黨」，傅面對質疑的霸氣回應，也是國民黨目前最缺乏的。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀