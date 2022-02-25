內幕／爭議不斷仍任傅崐萁為操盤手　朱立倫考量原因曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫上任後積極推動同舟計畫，讓傅崐萁順利取得回到國民黨的門票，當時也被黨內抨擊是因人設事、為傅崐萁開巧門。不過，傅崐萁在朱立倫黨主席選舉期間出力甚深，朱頂住黨內壓力，就是要讓傅回國民黨。
面對年底九合一選戰，朱立倫更是重用傅崐萁，讓他擔任負責協調、操盤的選戰策略會報成員，引起黨內不滿，有不具名立委批是請鬼拿藥單，傅不過是在藍營優勢選區的花蓮長期執政，哪懂其他地區的選情。
也有黨內人士直言，朱立倫上任以來的佈局，很明顯都是為了讓自己在九合一選戰後，能繼續坐穩黨主席的位置，而在政治路上被他人放冷箭是很正常的事，有時候甚至還可以轉為己用，但朱立倫重用傅根本是自己對自己放槍，真的沒救。
面對黨內質疑，知情人士也還原了朱立倫希望傅崐萁加入選戰策略會報的三點原因。
第一，九合一選戰不只是縣市長的提名，還有縣市議員、鄉鎮市長，十分錯綜複雜，傅崐萁不只是花蓮的地方派系，也熟識各地的地方派系，有助於提名的協調溝通。
第二，面對十分會選舉的民進黨，國民黨若總是按照牌理出牌，很容易被民進黨「暗算」，傅崐萁是國民黨內熟悉民進黨攻防及選戰操作的人，且靈活度非常高，國民黨需要借助傅為每場選舉創造亮點跟聲量。
第三，雖然過去傅有違紀參選紀錄，但自傅擔任立委以來，在無黨籍時期就已加入國民黨團運作，後來順利回復黨籍後，傅對外的發言，都跟國民黨基調一致，不會像許多黨內人士一樣與黨基調不同，可說是「比國民黨還國民黨」，傅面對質疑的霸氣回應，也是國民黨目前最缺乏的。