烏克蘭面臨戰火！全球恐「缺氖」　半導體、IT外包剉咧等

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不過近年來，烏克蘭IT外包產業取得了足夠的發展，國內有許多受過技術教育的人才，光是2014至2018年間，烏克蘭IT可用人才就增加了1倍以上，超過波蘭、匈牙利等競爭對手，再加上相較於亞洲，烏克蘭在時差以及距離上，與西歐客戶相近，文化也與客戶密切相關，減少溝通不便。
靠著上述優勢也讓烏克蘭成為了目前世界上重要的IT服務出口國之一，客戶大多來自歐洲以及美國。也因為烏克蘭的IT人才的薪資，比起美國少了70%，讓Google、微軟、波音和西門子等都爭相在烏克蘭設立研發中心。在烏克蘭境內也有幾家IT外包知名企業如SoftServe，為跨國公司提供軟體開發和維護等服務。
烏克蘭左邊是歐盟國家、右邊是俄羅斯，烏克蘭位於「特殊地緣位置」，成為不同利益的爭奪焦點。而烏克蘭在過去曾是前蘇聯的重工業基地，後來定位為國際重要的IT外包服務出口國，從2011年到2015年，IT外包業的經濟產出佔整體GDP比例，從0.6％上升到3.3％，IT外包成為烏克蘭繼農業和礦產後第3大出口產業。
除此之外，烏克蘭也是全球供應氖氣（Neon）、氬、氪和氙等半導體曝光、蝕刻製程的關鍵材料供應國。
根據《彭博社》報導，美國半導體大廠美光（Micron）近日就透露，部分使用的惰性氣體就來自烏克蘭。先前，市場研究機構Techcet曾指出，許多半導體業者都採向烏克蘭、俄羅斯採購半導體原料。
如今烏克蘭陷入戰火，俄羅斯也可能因西方制裁而實施報復，即使如美光這樣大型半導體業者，能夠靠著多元供應來源，來調整度過供應危機，但中小型業者可能就會因烏克蘭戰火影響，供應鏈就此中斷。
除楞估應中斷之外，惰性氣體價格勢必也會大幅攀升。2014年俄羅斯入侵克里米亞時，氖價一夜暴漲600%，俄烏緊張也可能為半導體供應鏈帶來新的麻煩。