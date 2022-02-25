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瑞莎曝烏克蘭當地「飛彈實情」　聽奶奶淚崩心聲徹夜難眠

▲瑞莎曝烏克蘭當地飛彈實情。（圖／瑞莎臉書）
▲瑞莎曝烏克蘭當地飛彈實情。（圖／瑞莎臉書）

記者侯家瑜/台北報導

2022-02-25 16:32:00

俄羅斯昨（24）日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭，嫁來台灣已經超過7年的藝人瑞莎，也在臉書發文求停戰。瑞莎今天透過經紀人向《NOWnews今日新聞》表示目前已經聯繫到奶奶，不過未來可能會失聯，而對方一句「今天都是飛彈」，也讓她徹夜難眠。

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▲瑞莎在臉書發文求停戰。（圖／瑞莎臉書）
▲瑞莎在臉書發文求停戰。（圖／瑞莎臉書）
瑞莎坦言昨天事情爆發後，一直都關注著新聞，沒有什麼睡覺，因為一直不敢相信這麼善良的烏克蘭人會遇到這種事，後來奶奶晚上也親自打電話，邊哭向瑞莎吐露當地情況，瑞莎無奈地說：「她一直問為什麼？為什麼要這樣？問我們該怎麼辦，我們完全不知道該怎麼幫他們。」

瑞莎透露奶奶目前都在家裡，不敢出門買菜，擔心她過幾天就會沒食物了，他們也不敢去捷運站裡的防空洞。另外，奶奶也提前告訴瑞莎，接下來可能沒辦法繼續聯繫：「因為今天都是飛彈，在房子裡跟地面上太危險，請大家都要去地面下的防空洞。」

瑞莎坦言自己已經6年沒回去烏克蘭，原本想要等疫情好轉一點，再帶Nika跟Mila回去：「因為她們還沒看過奶奶，也讓她們看看烏克蘭，還想要帶韻律體操的孩子們，跟自己以前的教練見面。」

▲瑞莎言自己已經6年沒回去烏克蘭。（圖／瑞莎臉書）
▲瑞莎言自己已經6年沒回去烏克蘭。（圖／瑞莎臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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