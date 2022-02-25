聯發科啟動校園徵才　提供高競爭力薪酬、租屋補助

IC設計大廠聯發科預計今（2022）年招募超過2000名對5G、AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙等技術領域有興趣的頂尖人才，以極具競爭力的薪酬福利、全球視野的工作挑戰與成就感，邀請社會新鮮人及優秀菁英加入國際舞台。首場大型招募活動，將於3月5日在台灣大學校園徵才博覽會登場，鼓勵社會新鮮人勇敢築夢、實現自我。
記者許家禎/台北報導
2022-02-25 16:22:14
針對在校同學，聯發科技今年更超前部署擴大實習招募員額，預計較以往成長兩倍、招募約300名實習生，提供在校同學在全球頂尖IC設計公司學習與歷鍊的機會。在實習期間，除了結合內外部講師與學長姐，設計實習生專屬培訓課程、實際參與專案開發、多元社團體驗，提供具競爭力薪酬及外縣市交通及租屋補助外，也號稱取得正職預聘比率更高達7成。
聯發科技副董事長暨執行長蔡力行表示，聯發科近年積極加大創新研發佈局，去年投入近新台幣近1,000億元，今年仍將繼續擴大投資。選擇加入聯發科技研發團隊，可參與最前瞻的核心晶片設計與系統開發，有機會影響並親自實踐創新技術應用，帶來卓越的工作價值與成就感。
聯發科表示，人才一直是公司最重要也是唯一的資產，近年來在全體同仁齊心努力下，所有產品線皆展現高度競爭力，去年度集團合併營收及獲利再創歷年新高。公司長期秉持實踐利潤共享的精神，將公司利潤20%回饋同仁一起成長。展望未來，將持續招募優秀人才，累積公司營運動能、持續擴展多元產品線以及深化核心技術，未來3年的營收年均複合成長率估達到中雙位數百分比的強健目標。
聯發科技集團全球超過50個據點，今年重點職缺包含軟韌體開發、數位IC設計、類比IC設計、射頻IC設計、通訊演算法開發、多媒體演算法開發等類別；涵蓋行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、人工智慧及元宇宙等應用。歡迎電子電機、電信通訊、資工資管及機械物理數學等相關理工科系畢業生及專業人士加入。