趨勢大師3／路易莎董事長黃銘賢 彈盡援絕也要撐過疫情
在2021年疫情嚴俊期間，臺灣於5月15日宣布進入三級警戒，全臺餐飲業者禁止內用，路易莎連鎖咖啡廳董事長黃銘賢分享，創業初期咖啡豆就漲了三倍的價格，原本100多萬的存款慢慢燒，在快要彈盡援絕的情形之下，黃銘賢靠著熱情支撐，積極開發各種增加獲利的可能，「反正只要讓我能活下去，我就願意去嘗試」黃銘賢說，字裡行間都是創業者最不為人知的辛酸血淚。
文/陳錦欣
2022-02-28 20:30:00
《NOWnews 今日新聞》董事長黃群仁問到，後疫情時代路易莎咖啡有什麼經濟策略？黃銘賢董事長則回覆，疫情之下店家積極與各大外送平臺合作，讓員工可以正常上班提供服務，接著就是持續開發無接觸的點餐方式，因爲疫情會趨緩，但防疫不會停止，未來的點餐型態除了方便之外，更重要的就是提供顧客更安全的方式，結合數位與科技，不僅讓點餐與取餐的流程更加順暢，路易莎將會採用新的服務模式，吸引顧客上門。
眼下網路經濟時代來臨，黃銘賢建議想要創業的朋友，可以勇於嘗試不同的可能，他提及自己當初是靠跑推銷、團購濾掛咖啡，但這種方式已經不符合時代潮流，現在許多網紅在年輕的族群富有舉足輕重的影響力，若是善用這些資源將可以創造許多意想不到的商機，重點是不要在還沒開始前，就先劃地自限。
最後黃銘賢給現階段想要創業的朋友一個忠告，「不要做自己承擔不起的事情」，只要不是不能挽回的事情，只要有熱情都應該去嘗試，他更舉莫德納先生為例，即使只有百分之零點幾的機率會成功，拚就對了！