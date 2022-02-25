麥當勞2022甜心卡曝光！三麗鷗卡面超萌：不用努力推卡了
麥粉一年一度的大事，就是入手當年度的甜心卡，花特價39元買卡後，持卡就能享買A區送B區，能無限次使用一整年，對於常吃麥當勞的人來說，可省下不少錢。尚未開賣的2022甜心卡，昨（24）晚意外在批踢踢提前流出，全新的三麗鷗卡面曝光後，網友興奮表示：「今年店員不用再努力推卡了」、「一定很多人收集四款甜心卡」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-25 16:51:23｜2022-02-25 16:54:43
根據網友流出的設計稿，麥當勞預計今年將推出4款甜心卡，分別是蜜糖紅HelloKitty、夢幻紫美樂蒂、粉彩藍布丁狗、湖水綠大耳狗，使用期限自3月23日至明年3月底。由於新卡面實在太可愛，有網友質疑消息真實性，《NOWnews今日新聞》實際向台灣麥當勞求證，業者表示，2021年甜心卡使用期限到3月31日，因此預計3月下旬會開賣2022甜心卡。
台灣麥當勞去年在3月17日開賣2021甜心卡，單張原價49元、特價39元，若從去年開賣時程來看，民眾不用等太久就能入手。三麗鷗卡面曝光後，網友興奮直呼超可愛，幾乎湧入一面倒的好評：「不迷三麗鷗，但這次有可愛到」、「台麥歷年最用心的產品」、「今年店員不用再努力推卡了」。
日前有網友發問麥當勞點餐法，其中最多人推薦省錢公式「1+1組合50元配甜心卡」，1+1漢堡搭飲料是50元，再用甜心卡買雞塊送小薯，全部百元有找。或是1+1漢堡搭玉米濃湯，再用甜心卡買大薯送大杯飲料，總共105元。而最豪華大氣的吃法，1+1漢堡搭玉米濃湯，可加25元點小薯，再用甜心卡買雞塊送大杯飲料，花124元就能吃到5樣東西。