COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

健保擬廢旅外國人停復保　就等陳時中定案

▲健保會委員對於廢止旅外國人停復保制度、調高投保金額上限皆多表支持，將綜整各方立場陳報衛福部，最終交由衛福部長陳時中公告實施。（資料照片／記者許若茵攝）
▲健保會委員對於廢止旅外國人停復保制度、調高投保金額上限皆多表支持，將綜整各方立場陳報衛福部，最終交由衛福部長陳時中公告實施。（資料照片／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-02-25 16:48:53

今（25）日健保會討論健保財務調整措施，健保會技監周淑婉於會後強調，健保會為民意溝通平台，不會有最後政策決定，但會中委員對於廢止旅外國人停復保制度、調高投保金額上限皆多表支持，將綜整各方立場陳報衛福部，最終交由衛福部長陳時中公告實施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
考量健保費率並未調足，安全準備金無法維持1個月的保險給付支出，健保會今討論五大健保財務調整措施，包含調整部分負擔、提高投保上限、廢短期停復保、改革補充保費、強化政府責任。

健保會技監周淑婉於會後說明，健保會成員包含不同層級醫院、雇主與勞工等付費者、專家學者等，從早歷經3小時熱議，只是健保會為民意溝通平台，會議定位為政策諮詢，不會做出決策，但相關意見都將會作為衛福部參考。

針對門診藥品部分負擔，包含慢性病連續處方籤，周淑婉透露，健保會委員認為，部分負擔並非分級醫療的政策目標，且領取慢籤病人多為弱勢族群，應避免造成就醫階級化，應針對近貧、高齡等特定族群再評估，以免加重財務負擔。

至於新增門診檢驗檢查部分負擔部分，周淑婉指出，委員認為，檢傷目的是幫助醫生診斷、確認治療效果與評估治療順序，「病人是被動接受」，不宜因為檢傷分類收取不同費用，可再討論。

在保障弱勢對象方面，健保署擬規劃由健保愛心專戶支應、擴大推動健保愛心捐款專案，不過健保會委員認為這並非長久之計，中央應有具體配套措施與財源規劃。

周淑婉進一步指出，委員認為，健保強制納保，大家權利義務一致，旅外國人也應有一致做法，因此檢討旅外國人全面廢止停復保制度，委員大多贊成，只是針對疫情期間無法回國但有意願加保者應有相關配套措施。周也提到，考量調高投保金額上限，委員多表支持，但建議應落實查核各行業投保金額，反映民眾實質所得。

周淑婉強調，健保會委員期待，衛福部在推動政策前，要能持續向各界溝通說明，爭取支持，後續會綜整委員意見提報至衛福部，最終決策與則交由衛福部審定與推動。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀