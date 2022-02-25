健保擬廢旅外國人停復保　就等陳時中定案

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健保會技監周淑婉於會後說明，健保會成員包含不同層級醫院、雇主與勞工等付費者、專家學者等，從早歷經3小時熱議，只是健保會為民意溝通平台，會議定位為政策諮詢，不會做出決策，但相關意見都將會作為衛福部參考。
針對門診藥品部分負擔，包含慢性病連續處方籤，周淑婉透露，健保會委員認為，部分負擔並非分級醫療的政策目標，且領取慢籤病人多為弱勢族群，應避免造成就醫階級化，應針對近貧、高齡等特定族群再評估，以免加重財務負擔。
至於新增門診檢驗檢查部分負擔部分，周淑婉指出，委員認為，檢傷目的是幫助醫生診斷、確認治療效果與評估治療順序，「病人是被動接受」，不宜因為檢傷分類收取不同費用，可再討論。
在保障弱勢對象方面，健保署擬規劃由健保愛心專戶支應、擴大推動健保愛心捐款專案，不過健保會委員認為這並非長久之計，中央應有具體配套措施與財源規劃。
周淑婉進一步指出，委員認為，健保強制納保，大家權利義務一致，旅外國人也應有一致做法，因此檢討旅外國人全面廢止停復保制度，委員大多贊成，只是針對疫情期間無法回國但有意願加保者應有相關配套措施。周也提到，考量調高投保金額上限，委員多表支持，但建議應落實查核各行業投保金額，反映民眾實質所得。
周淑婉強調，健保會委員期待，衛福部在推動政策前，要能持續向各界溝通說明，爭取支持，後續會綜整委員意見提報至衛福部，最終決策與則交由衛福部審定與推動。