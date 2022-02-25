巷仔內／出兵烏克蘭　誰能看懂蒲亭的棋局？

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蒲亭2月24日發表電視談話時，呼籲烏克蘭軍隊「放下武器回家去」，並強調「我們無意佔領烏克蘭，不打算強迫別人。」但同時他也威脅其他國家不準干預烏克蘭事務，「任何試圖干涉我們，甚至對我們的國家與人民造成威脅的人必須知道：俄羅斯將立刻回擊，並讓你們付出前所未有代價。」可以看到，俄烏戰爭被蒲亭定位為「俄羅斯的家務事」，這樣的法理基礎，則是奠基於他在去年7月發表了題為《關於俄羅斯人與烏克蘭人歷史同一性》的文章，聲稱俄羅斯人與烏克蘭人屬於「同一民族」。而在更早之前，2013年蒲亭就曾在烏克蘭首都基輔發表的演講中稱「我們是一家人」。對蒲亭而言，俄羅斯與烏克蘭是「同一民族」，因此他要求美國與歐洲國家不要插手東邊事務，這也和他一再重申「俄羅斯無法接受烏克蘭加入北約」的說法一致。
如果說，「烏克蘭加入北約」是俄羅斯的底線，烏克蘭總統澤倫斯基的種種舉措，就是不斷在測試蒲亭的耐心。澤倫斯基生於烏克蘭東部，母語為俄語，喜劇演員出身的他，在擔任總統前是個政治素人，憑藉著有話直說以及反官僚體制的魅力在大選中勝出。但擔任總統這幾年，澤倫斯基的治理能力一直遭到質疑，小圈圈治國、用人唯親更讓他飽受批評。眼看民調直直落、連任可能無望，原本政治立場搖擺的他開始走偏鋒，頻頻要求加入北約，甚至單方面公開在推特發文，表示北約已接納烏克蘭，「拜登也支持烏克蘭加入北約」，結果遭到美國打臉。
澤倫斯基的挑釁給了俄羅斯出兵的絕佳藉口。無論是2008年的俄羅斯－喬治亞戰爭，或是2014年的克里米亞危機，俄羅斯都是見好就收，即使烏東衝突持續近8年，蒲亭也未派兵進駐烏東或承認其獨立性。
站在蒲亭的立場，雖然「統一的俄羅斯」有其歷史意義，但並非首要任務，隨著「北溪2號」天然氣管線（Nord Stream 2）完工，一旦開始送氣，俄羅斯躺著都能賺錢，何必為了烏克蘭跟歐洲關係鬧僵，甚至分點油水給烏克蘭雨露均霑也不是問題，這也是蒲亭多年來高度自制的原因。然而，澤倫斯基恣意炒作民族主義、亟欲透過加入北約獲取自身政治利益的作為，踩到了蒲亭的紅線，20萬大軍壓到烏東邊境，原本希望把歐美逼上談判桌，看雙方能談到什麼地步，但歐洲立場分歧、美國拜登政府態度反覆，讓蒲亭看到虛實，也看到了出兵的機會，最終點燃戰火、勢不可擋。
至於歐美為何對於俄烏衝突態度消極？一方面受疫情影響，國內經濟發展疲軟、通膨壓力日趨加劇，讓他們無心處理他國事務；另一方面，俄羅斯多年來的克制，也讓歐美誤判情勢，認為「俄羅斯不會動武」，北約懶理俄羅斯警告，繼續提供大量軍武且與烏克蘭舉行大規模聯合軍演，讓俄烏戰爭走向無法挽回的地步。
俄羅斯已吹響戰爭的號角，這場戰爭蒲亭勢在必得，無論最後如何落幕，他都是最大贏家。如果歐美能夠給足蒲亭裡子與面子，或許烏克蘭最終能以烏東兩大共和國的「獨立」換來和平，也就是2008年喬治亞模式的烏克蘭版本。但若大家談不攏，按照美國目前的情報顯示，俄羅斯軍隊可能再過不久就會包圍烏克蘭首都基輔，屆時澤倫斯基政府必將垮台，由俄羅斯扶植的「親俄政權」與莫斯科簽署多項不平等條約，削弱烏克蘭的獨立性，乖乖當俄羅斯的小老弟。西方國家必然不樂見情勢發展至此，但若歐美至今仍持觀望態度，無人願意出兵協助烏克蘭，那麼烏克蘭從歐美的棋子變成棄子，也不意外。
前美國總統卡特的國安顧問布里辛斯基1997年出版的《大棋盤》（The Grand Chessboard）曾提到，「地緣政治」的主要棋盤仍在歐亞大陸，蒲亭反守為攻打亂了西方一盤棋，俄烏戰爭之後，歐洲冷戰後建立的安全秩序勢必重新洗牌。