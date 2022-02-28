趨勢大師4／路易莎從臺灣出發 賣咖啡給世界

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「咖啡貴了，就無法成為生活。」黃銘賢表示，路易莎咖啡一直以來，都定位在「精品平價」以及「全方位生活門市」，當《NOWnews 今日新聞》董事長黃群仁問到：「精緻化的服務是否會影響消費價格？」，路易莎的策略就是提供餐食的服務，除了喝咖啡、餐點也能增加營收，兩相取捨下就能維持品牌「精品平價」的定位，除了臺灣本地的目標定位明確，目前路易莎正積極展開海外佈局，除了已在泰國設立有4間門市、印尼也簽好合約，雖然被疫情延宕但勢在必行，黃銘賢更表示路易莎的全球註冊都做好了，海外的市場一直是路易莎積極要開闢的戰場。
路易莎的品牌形象，在起初曾讓許多人以為是外國進駐臺灣的品牌，黃銘賢解釋，「路易莎」本身是義大利文女神的意思，在創業初期，黃銘賢單純的想法是想分享好咖啡，而義大利剛好為濃縮咖啡的起源地，因此「路易莎」的品牌名稱由此誕生，回想起來當初的靈光乍現，今日成為這個品牌進軍國際化的最大優勢。
聊到路易莎未來的願景，黃銘賢回到自己的初衷，一切以「人本」為出發點，他希望自己的企業能夠插旗海外，也給臺灣的年輕人一個與世界接軌的機會，黃銘賢認為，臺灣的服務業是全球數一數二的優秀，若是可以利用此優勢前往海外，不僅年輕人有更多成功的機會，也能讓世界看見臺灣企業的優勢，主持人蕭裔芬總結這段訪問：「在第一個15年，路易莎成為臺灣連鎖咖啡的領頭羊，在下一個15年，希望路易莎成為全世界連鎖咖啡的領頭羊」。