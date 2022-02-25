借鏡烏俄戰爭　綠：間接證明「九二共識」不可信

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林宜瑾說，美國與歐盟等重要的民主國家率先宣布經濟制裁俄羅斯，台灣隨後跟上，正顯示要跟民主國家站在同一陣線的決心。台灣的國際地位特殊，現階段不可能當中立國，勢必要選邊站。「選對陣營」很重要，台灣身在一個處處被惡霸鄰國騷擾的處境，當然不可能選擇和威權國家站在一起。
林宜瑾說，俄國武力侵犯烏克蘭，全世界都在擔心這是「威權主義的擴張」。中國也是威權國家、也有許多飛彈對準台灣，因此台灣人當然必須擔心威權國家的擴張。這一次烏俄戰爭不只是國際關係學者的事而已，更是每位台灣人都要關心的。
林宜瑾表示，參與國際事務本來就是很正常的，只是以前被國民黨封閉太久了，還以為全世界只有中國可以依靠。老一輩的掌權者一方面阻止台灣參與國際，另一方面還很愛透過媒體放話，頻頻罵年輕人「沒有國際觀」。現在的台灣，就是最有國際觀的時刻。國際上的事物台灣要練習參與，與民主好朋友們共患難、同分擔。
另對於俄羅斯撕毀與烏克蘭的和平協議一事，一位熟識國際事務的綠營幕僚表示，侵略者跟他們的在地協力者，最希望看到的，是民主國家的人民因此「感到害怕」，而不是對侵略者「覺得憤怒」，希望大家爭論的，是要不要跟侵略者妥協，而不是團結一致對外。他們操作這些戰爭畫面，然後協力者出來說要接受獨裁者的要求，例如「回到九二共識」，承認台灣跟中國同屬一個中國。
該幕僚指出，烏克蘭的經驗，證明像鼓吹不同國家同文同種、神聖不可分割，或是倡議簽署和平協議，這些都是假的，國家的真正安全，只能靠自己捍衛自己的決心來確保，而不是跟侵略者妥協。
這位幕僚強調，尤其是妄想與集權獨裁的國家簽署和平協議這點，從兩次世界大戰，一直到西藏淪陷，歷史的血淚都歷歷在目，如今，看到俄羅斯撕毀明克斯和平協議，軍事侵略烏克蘭，再度證明，鼓吹跟侵略者簽訂和平協議，只是幫侵略者分化自己同胞、減少入侵成本的在地協力方程式。