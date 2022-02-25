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T1／親赴內湖分局提告　蘇翊傑：不實報導讓我們很生氣

▲桃園雲豹今天將由總經理蘇翊傑代表，正式對自媒體網站「Basketballtop5」提告，以維護球團聲譽。（圖／黃建霖攝）
▲桃園雲豹今天將由總經理蘇翊傑代表，正式對自媒體網站「Basketballtop5」提告，以維護球團聲譽。（圖／黃建霖攝）

記者黃建霖/台北報導

2022-02-25 18:48:04｜2022-02-25 19:01:33

由於自媒體的不實報導，已嚴重影響球隊聲譽，桃園雲豹今(25)日由總經理蘇翊傑代表，正式前往台北市警察局內湖分局，對自媒體網站「Basketballtop5」提告，以維護球團利益。受訪時蘇翊傑表示，「他(Basketballtop5)網站報導的東西都是完全與事實不符的，我們非常生氣，這個對球隊名譽影響非常大。」

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Basketballtop5在日前刊登一則「桃園雲豹出事了！球隊冠名董事長傳內線交易 已遭檢調約談 恐再重創球團形象」的文章，發布後引起不少人討論。雲豹球團隨後發表4點嚴正聲明抗議對方報導與事實不符，並於今日下午5點正式提告。

桃園雲豹球團表示，自家的職業籃球隊由雲豹能源與其它股東合資所成立，各自獨立運作，雲豹能源董事長賴勁麟先生從未涉入球隊經營。另外賴勁麟先生所涉及之案件，發生於民國104年至105年間，與雲豹能源、桃園雲豹職籃隊完全無關。

此外該文章的標題、內文，在未經向本球團、雲豹能源求證情況下，文字直接撰寫「桃園雲豹出事了」，且賴勁麟先生所涉案件正在司法程序處理中，卻又直接載明「將重創雲豹形象」。報導明顯與事實不符，所以雲豹方面決定直接透過司法途徑來捍衛球隊名譽。

「由於他們對球隊形象的傷害和影響，因此我們覺得有必要來做提告的行為。」蘇翊傑直言對方沒有做任何求證，就下了這麼嚴重的標題，內容又完全不實的，讓球團十分不舒服。

「包括球隊的冠名、球隊因此受影響，這都是子虛烏有，自己瞎說的。」蘇翊傑直截了當的說，接下來就是交由法律來訴諸公評，球團有委任律師來全權處理。


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