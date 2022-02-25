爭取職棒球隊落腳高雄　高雄喜迎第6隊

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中職會長蔡其昌今天表示，台鋼集團已確定有意願成為第6隊為台鋼雄鷹，將於3月2日到聯盟簽訂加盟意向書，台鋼集團謝裕民會長也承諾選擇高雄澄清湖球場作為主場，高雄市政府表示歡迎，尤其台鋼關係企業下的春雨集團、久陽集團等均在高雄，地緣關係密切，未來將盡全力協助台鋼落腳高雄及經營主場事宜。
高雄市長陳其邁說，從2018開始，爭取高雄在地的職棒球隊，一直是他的承諾去年初以來，更積極與中華職棒聯盟會長蔡其保持聯繫，多次向蔡會長表達高雄爭取第六隊之強烈意願，上週也邀請了中職蔡其昌會長、台鋼謝裕民會長，到市府討論合作事項。
陳其邁表示，去年市府為迎接職棒第六隊做足準備，包括調整捷運黃線車站，使澄清湖棒球場未來交通更便捷，也優化了澄清湖棒球場內選手訓練室、牛棚、球員及教練休息室等空間，以及賽事期間安排衛武營、左營高鐵站二線免費接駁專車，降低周邊道路交通壅塞，並搭配行銷宣傳，提升購票進場觀賽人數。
運發局長侯尊堯指出，從去年中職賽事重返澄清湖棒球場的情況來看，不管是進場看球人數或市民對於球賽的熱度，都有回溫趨勢，即使年中一度受到疫情影響而需閉門比賽，全年度入場觀賽人數仍累計逾9萬人，突破疫情前的2018年6萬餘人、2019年的7萬多人，市長陳其邁成功爭取職棒第六隊台鋼落腳高雄，相信未來必能更加活絡高雄澄清湖棒球場熱度。