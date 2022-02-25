疫後辦展選這裡！會展城市評比 泰國曼谷列全球第6名
泰國國務院發言人塔納功24日透露，曼谷在2021年度國際會議舉辦城市競爭指數（International Convention Destination Competitive Index 2021）報告中，榮獲第6大國際會議目的地的殊榮。
記者李澍/綜合報導
2022-02-25 20:32:44
此次評估由世界知名會展諮詢公司GainingEdge發起，曼谷在101個城市中，以642.1分，排名第6名；排在曼谷之前的城市依序是巴黎、紐約、新加坡、北京跟東京；排在曼谷後的第7至第10名則是倫敦、巴塞羅那、伊斯坦布爾和華盛頓。
具體來看，曼谷這次排名上升了2名，自2020年的第8名變成第6名；另外，泰國在另一項指標「亞洲頂級大都市」的排名中名列第4名，這反映了泰國具備舉辦各類世界級會議的潛力，並已得到世界的廣泛認可。
塔納功表示，這份報告顯示泰國會展業良好的前景，也表明泰國積極支持各種形式的會展活動，包括會議、旅遊、頒獎典禮、國際會議和貿易展。
據悉，今年泰國會議展覽促進局（TCEB）開始陸續恢復各項會議與活動；像今年的亞太經合會（APEC 2022）及相關會議就由泰國舉辦；此外，2023年的泰國國際航空展（Thailand International Air Show）將在烏達拋機場和東部經濟走廊（EEC）地區舉行，這是世界上最大的航空及裝備展之一。