連假首日天氣回穩！北部、東半部有短暫雨 中南部溫差大
中央氣象局指出，今（26）日228連假第1天，雖然冷氣團持續減弱，但受到輻射冷卻效應影響，清晨中南部地區天氣較冷，日夜溫差大，提醒早出晚歸的民眾要留意保暖。白天各地大多為多雲到晴，不過迎風面的東半部地區有局部短暫雨，北部地區也偶有零星短暫陣雨出現，但雨勢都不會太大，並不會影響戶外活動。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-26 00:10:00
氣象局預報員葉致均指出，今日台灣東北方有一個小低壓，使得迎風面的東半部地區有局部短暫雨，北部地區也有零星短暫雨出現，至於中南部地區並不受到影響，還是維持多雲到晴的穩定天氣。北部白天高溫回到攝氏20度左右，早晚低溫約攝氏14到15度；中南部地區白天陽光露臉，高溫可達攝氏24到27度，但早晚低溫僅攝氏14到15度，日夜溫差相當大。東部地區高溫約攝氏23度。
到了週日（2/27）受到一小股東北季風稍微增強加上輻射冷卻效應影響，清晨西半部及東北部地區天氣偏冷，低溫大約只有攝氏13到15度，日夜溫差會比較大，不過這波東北季風比較偏乾燥，因此降雨範圍僅侷限在基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區大多為多雲到晴的穩定天氣。
葉致均說，下週一（2/28）連假最後一天東北季風減弱，天氣持續好轉並且回溫，僅東半部地區及北部山區偶有零星短暫雨，但雨勢並不明顯，其他地區都可見到陽光，西半部地區高溫可達攝氏26到28度，東部地區也有攝氏24度，民眾可以多多把握連假期間的好天氣。預估下一波東北季風將在下週三（3/2）報導，屆時大約影響1天，北部及東半部地區有局部短暫雨，氣溫稍微轉涼一些，其他地區並不受影響，依舊維持多雲到晴的好天氣。
不過氣象局特別提醒，228連假受到天氣回暖影響，台灣西半部地區及外島金門、馬祖容易有濃霧發生，民眾要注意行車安全，往返外島則要留意濃霧影響航班狀況。