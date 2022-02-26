M41A3戰車除役　陸軍尋輕戰車替代方案

M41A3輕型戰車在國軍服役超過60年，陸軍裝甲兵訓練指揮部昨日於新竹湖口長安營區舉辦「陸軍M41A3戰車除役典禮暨裝訓部93周年隊慶」。目前外島小金門(列嶼)雖然以升級的M41D戰車執行守備任務，但M41D戰車同樣年事已高，陸軍尋覓多種輕戰車替代方案，包括研發中搭載105公厘砲的雲豹八輪甲車。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-26 15:00:00
與40噸以上主力戰車相較，輕型戰車具備機動性與速度優勢，因此可作為前線戰場偵察、提供步兵火力支援等任務。我國於離島部署輕型戰車，作為反登陸作戰火力支援。根據國防部評估，現役地面載具能取代M41D戰車選項包括CM34 30鏈砲型雲豹裝甲車、M1045型拖式飛彈悍馬車等。
隨著共軍15式輕戰車服役，陸軍反登陸作戰將15式輕戰車視為主要假想敵。CM34雲豹甲車使用的MK44鏈砲有效射程為2000公尺，可選用穿甲彈、高爆彈及訓練彈，若採用穿甲彈，初速每秒高達1400公尺，可貫穿5公分厚均質的鋼板，但是面對共軍15式輕戰車，30鏈砲難以貫穿其外掛裝甲，且15式戰車的105公厘戰車砲火力也遠勝30鏈砲許多。拖式飛彈雖然能貫穿15式戰車裝甲，但M1045型悍馬車防護力卻相當薄弱。
國防部規劃，由軍備局研製搭載105公厘戰車砲的雲豹甲車。軍方原訂今年3月進行2輛105公厘戰車砲雲豹甲車原型車測試，但去年底向美國外購的M68A2 105公厘戰車砲「卡關」，疑似美商擔憂中科院購買後未付權利金自行生產，而拒絕出口。軍方將改由軍備局自製105公厘戰車砲砲管，據了解後座力將由50噸減到20噸。