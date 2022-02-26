涂善存暖男魅力兩性通殺　邱宇辰揭同居情直接告白

衛視中文台《我和我的鋼四壁》被形容像是男版的《慾望城市》，涂善存、邱宇辰、管麟、宋偉恩飾演4個同為設計學院、共同創業的麻吉好友，拍攝期間他們也一起在金山同居了一段時間。涂善存說，最受不了室友邱宇辰喜歡沒事就回家睡，「他沒跟我住在一起的話會覺得空空的。」管麟爆料室友宋偉恩拍戲忙起來，用過的髒衣服跟垃圾就會堆在那，「我受不了，會有味道。」管麟坦言自己有潔癖，宋偉恩相較之下就稍微不拘小節。像是有次洗完澡後，宋偉恩把內褲放在浴室一放就一整晚。隔天下戲後洗澡時，一沒注意就穿到同一件，「所以那件舊內褲他又再穿了一整天。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-26 12:00:00
4人中邱宇辰和管麟都認為涂善存是最有異性緣的，邱宇辰說：「可能我本身也滿喜歡他的。」當場直接告白。兩人皆說涂善存是個暖男，邱宇辰透露，他的狗狗不小心尿尿在現場，涂善存馬上就去找衛生紙幫忙擦。管麟則說，涂善存常會主動說要開車，讓其他人可以休息，讓瑪麗稱讚根本是沒有缺點的男子。而管麟則是公認身材最好，涂善存說：「拍入浴戲沒人想站他旁邊。」邱宇辰則爆料：「他就一直站在那邊（現肌肉），都不下來泡澡。」
戲中除了有好朋友一起創業可能會遇到的問題外，感情戲也相當糾葛。邱宇辰在戲中愛上涂善存的前女友，為避免尷尬，只好和女方談地下情。邱宇辰爆料：「其實真的很多男生會偷偷去喜歡兄弟的女友，我就聽過有男生分手之後，一堆兄弟去追前女友的。」管麟則在戲中開玩笑說有場「遊走法律邊緣」的曖昧情愫，因為劇中他愛上涂善存的姪女，女方小自己17歲，超展開的關係讓主持人瑪麗大喊：「你們怎麼都不放過他。」涂善存則說：「如果現實生活的話，他喜歡我姪女，一定會被我揍，前女友反而還好。」