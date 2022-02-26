電信震撼彈！遠傳合併亞太 允諾：亞太客戶既有合約不變
電信震撼彈！遠傳電信25日宣佈與亞太電信完成合併契約簽署，合併時間暫定於今年9月30日完成，正式宣告台灣電信市場再回到電信三雄的時代。本案合併完成後，用戶數共計920萬，遠傳允諾，亞太客戶既有合約不變。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-26 00:03:15
遠傳電信預計發行3.57億新股合併亞太電信。雙方合併後，遠傳電信為存續公司。 亞太與遠傳頻譜皆為相連，合併後頻寬加倍橫跨4G和5G。遠傳指出，合併案完成後，遠傳將擁有業界最大連續700MHz頻段，並藉由現有無線基站，立即可提升4G網路容量和5G室內穿透，可充分發揮700MHz連續頻寬優勢和低頻特性，大幅增加5G覆蓋率，再搭配遠傳既有的1.8GHz、2.1GHz、3.5GHz、28GHz等低、中、高頻段頻譜資源，將提供遠傳及亞太用戶更好的全網體驗。
而原來雙方於4G以僅約3.5G標金的20%標得之連續2600MHz TDD頻段可整合為40MHz之5G頻譜，並以既有技術與設備和遠傳3.5G之80MHz，組成120MHz業界最大之5G頻寬提供消費者使用；另外，亞太與遠傳合併後擁有業界最大之連續800MHz 28G頻譜，除可提供專網專頻使用，更具低軌衛星頻譜合作商機。
本案合併完成後，用戶數共計920萬，亞太客戶既有合約不變，並將可以享有遠傳的friDay影音、friDay購物、「遠傳心生活」用戶獨享優惠。簽約完成後，雙方經營團隊將儘速研擬員工安置計劃。