亞太電信消滅！遠傳接手三分天下 不綁約月租11元飛了？
「只有遠傳，沒有亞太！」原本是網友的玩笑話，不久的將來很有可能就是了。遠傳、亞太昨（25）晚連袂發出重磅消息，遠傳將合併亞太電信，合併日暫定於9/30，待政府機關同意即可執行，之後遠傳為存續公司，亞太就真的走入歷史。未來三分天下的行動通訊市場，中華電信擁1067萬戶、台灣大哥大用戶數976萬戶，遠傳加入亞太用戶後達到913萬戶，緊追台灣大哥大，長期穩居老大哥地位的中華電信恐怕也坐立難安，三家勢均力敵。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-26 08:54:13｜2022-02-26 08:59:22
大吃小雖為企業併購常態，但消息來得突然，連內部員工事前也毫不知情。PTT上有不少網友是低資費用戶，也關心起合約問題了，原本低價「不綁約」的優勢，現在似乎成為隱憂，「亞太11不會被砍掉吧？」、「低資費吃到飽真的要掰掰了 」、「之前的不綁約會變動嗎」。
實際去電詢問亞太電信客服，詢問「不綁約」合約的相關事宜，客服人員表示：「不綁約就是沒有合約到期日的方案，消費者可以隨時取消。」至於如果合併，官方會不會砍掉不綁約的低資費方案，目前似乎問得過早，客服人員表示：「目前都還在送交過程， 還沒有完整的資訊，後續還要看主管機關審核的狀況，通過之後，如果資費或是合約有更動，才會再更進一步與客戶說明。」遠傳總經理井琪在昨（25）晚記者會提到：「亞太多低資費用戶，之後會對現有客戶延續目前的服務。」
再者，4G的499吃到飽資費，在當時掀起一股搶辦風潮，日新月異，行動通訊升級到5G世代，也讓民眾對於「低價5G吃到飽」有所期待。針對於此，遠傳總經理井琪話沒說死：「吃到飽確實不環保，會讓消費者誤用，浪費更多資源，但吃到飽沿用多年，也不是能說停就停，未來還是會以顧客至上。」