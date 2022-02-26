俄國動用否決權！侵略烏克蘭譴責案　聯合國沒通過

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據了解，該決議案得到11國投票支持，印度、中國和阿拉伯聯合大公國則是棄權，俄羅斯則投以反對票。
聯合安理會是由5個常任理事國（中國、法國、俄國、英國、美國），以及10個非常任理事國組成，其中5大常任理事國擁有「一票否決權」（veto power），可使任何安理會決議無效，但安理會後續仍可對該議案進行討論。
報導指出，為了爭取中國支持，決議案字眼已由「譴責」（condemn）改為「遺憾」（deplore），並移除對俄羅斯總統蒲亭的指名，雖然未能令中國贊成，但也令其投下棄權票。
中國常駐聯合國代表張軍也在表決後發言，聲稱中國對烏克蘭局勢的最新發展深表關切，發展到今天這一步，是中方不願看到的，呼籲各方在平等和相互尊重的基礎上，通過和平方式尋求解決彼此關切的合理方案，歡迎並鼓勵一切致力於推動外交解決的努力，支持俄方同烏方通過談判解決問題。
張軍並強調，烏克蘭問題不是今天才出現的，當前事態也不是一夜之間突然發生的，而是各種因素長期共同作用的結果。中方倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，認為一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。各國的合理安全關切都應予以尊重。在北約連續5輪東擴情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。烏克蘭應該成為溝通東西方的橋樑，而不應成為大國對抗的前沿。