228連假首日早晨3路段壅塞　上午可避6地雷路段

今（26）日為和平紀念日連續假期第1日，高公局預估今日交通量為115百萬車公里，並預估今日上午重點壅塞路段，為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發。
記者許家禎/台北報導
2022-02-26 09:18:58｜2022-02-26 09:19:29
高公局指出，上午8、9時壅塞路段包含國1南向湖口至新竹、國1高架南向中壢至楊梅端、國3南向三鶯至大溪，其餘路段正常。截止上午8時，交通量為18.1百萬車公里。
今日相關疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，另新竹至台南路段，並建議多利用台61；國5南向用路人儘量於17時後出發，可改走台9。