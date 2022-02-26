今生一定要結為連理！俄軍壓境 烏克蘭情侶戰火中完婚
俄羅斯24日開始全面入侵烏克蘭，烏克蘭境內頓時戰火四起，不少人倉皇出逃，但也有人選擇留下來保衛家園。1對烏克蘭情侶，眼見俄國大軍壓境，毅然決定將婚事提前，互許終身後，隨即加入保家衛國的行列。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-26 09:34:40｜2022-02-26 09:47:29
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，21歲的亞利娜（Yaryna Arieva）和24歲的斯維亞托斯拉夫（Sviatoslav Fursin），原本預計今年5月6日要完婚，沒想到卻遭遇俄國入侵，由於無法確定未來將如何，決定提前完成終身大事，地點就在基輔的聖邁克爾大教堂（St. Michael's cathedral）。
亞利娜形容，婚禮是在飛彈襲擊和空襲警報聲中完成的：「那相當可怕，在你一生中最快樂的時刻，你出去，就聽到了這些聲音。」
報導指出，亞利娜和斯維亞托斯拉夫於2019年1場示威活動中相識，現在面對無情戰火，2人都願意為了祖國而戰，婚禮結束後，隨即動身加入當地的領土防衛軍，共同保衛國家。
亞利娜表示，不管情況如何艱難，自己會盡可能保護所愛之人，以及這片賴以生存的土地，就算結局可能是死，她和斯維亞托斯拉夫都想在死前在一起。