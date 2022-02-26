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泰國砸2兆推「東部經濟走廊」　力拼2029邁入已開發國家

▲泰國政府於2016年通過東部經濟走廊計畫案，盼能藉此推動經濟轉型，鞏固泰國在東南亞的地位。（圖／翻攝自marvelinnotech網站）
▲泰國政府於2016年通過東部經濟走廊計畫案，盼能藉此推動經濟轉型，鞏固泰國在東南亞的地位。（圖／翻攝自marvelinnotech網站）

記者李澍/綜合報導

2022-02-26 11:32:53｜2022-02-26 11:44:35

泰國政府在2016年提出為期20年的國家發展計畫－「泰國4.0」（Thailand 4.0），其中最重要的就是「東部經濟走廊」（Eastern Economic Corridor, EEC）計劃案，目標是將泰國打造為以高科技、高附加價值、高創造力為主的國家，進而鞏固泰國在東南亞的地位。對此，泰國東部經濟走廊政策委員會秘書長卡匿日前表示，將制定未來5年投資2兆2000億銖（約2兆台幣）的目標，要讓泰國平均每年以5%的速度成長，並希望泰國在2029年從中等收入國家邁入已開發國家行列。

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疫情之後，世界各國都在積極參與國際貿易環境重整。卡匿在「2022下一個經濟篇章研討會」中提及，政策委員會的目標是推動東部經濟走廊（EEC）第2期的5年投資達到2兆2000億銖，或平均每年6000億銖的投資。

卡匿認為，5年投資2兆2000億銖的目標不難實現；他解釋，過去4年已投資逾1兆6000億銖；其中，6000億銖投入既有基建包括高鐵、瑪達普港口；另外，1兆銖為目標行業投資，不過，這部分使用到的政府預算僅5%，約800億銖，主要投入自動化、醫院、利用5G提高管理效率，降低工廠成本超過30%，發展商業貿易大數據業務；卡匿強調，「這些都是為將來做準備，等待機會快速反彈」。

據先前預估，泰國經濟將呈K型（K-Shaped）復甦，2022年經濟平均成長4%，但K型中，上升部分來自出口成長，預計出口成長5%至6%。而促進泰國國際貿易的關鍵要素之一就是完善東部經濟走廊的相關建置。

展望2022，卡匿表示，疫情並沒有衝擊東部經濟走廊投資者的信心，這從投資促進委員會辦公室（BOI）公佈的投資優惠申請數量上可得到證實；他也表示，泰國將與外國有更多的合作，以能夠與鄰國如越南、馬來西亞競爭，尤其是越南這種簽訂許多FTA、加入CPTPP的國家。

不過，泰國2022年的經濟發展仍存在隱憂。卡匿表示，今年泰國經濟預計成長4%，但若要回到疫情前的水平至少還需要12至15個月的時間；此外，雖然出口表現看好，但個體戶、勞工與觀光業仍在掙扎，預計入境遊客人數僅能達到600萬人次，難以與疫情前的4000萬人次相比，這些都會影響泰國今年的經濟發展。

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