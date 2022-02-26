NBA／Harden首秀效率佳 組織、罰球和三分都有高檔發揮
今日James Harden首度穿上費城76人球衣代表球隊出戰，他這一場表現相當高效，砍下27分12助攻8籃板，同時和Joel Embiid合作看起來也沒有太大的問題，讓76 人球迷鬆了一口氣。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-26 11:47:51
Harden今年球季中決定離開籃網，被球隊交易到76人，當時一部分人認為他和Embiid都需要球隊圍繞自己進攻，因此對於兩人能否產生理想的化學效應，有所存疑。
不過從首場比賽的內容來看，兩人只要願意彼此合作，那他們這個組合在場上的進攻火力可說是無比強大。今天Harden得到27分12助攻8籃板，Embiid則有34分10籃板，數據相當漂亮。
而且兩人這一場共投進了8顆三分球，團隊外線出手39次命中19球，效率很高；此外，Harden和Embiid都是製造罰球的高手，今天他們也一起製造了22次罰球機會，命中19球，灰狼團隊加起來也才獲得25次而已。
Harden首秀打出亮眼表現，和隊友的配合也相當理想，不過76人要達成爭冠的目標，重點仍然是持續性，能否維持這樣的狀態直到季末，將是值得觀察的部分。