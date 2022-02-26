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俄烏開戰　行政院：國內油氣、黃豆、小麥、玉米充足

▲俄烏開戰影響全球原物料價與經貿，行政院副院長沈榮津昨與相關部會研擬穩定措施。（資料圖／記者林調遜攝）
▲俄烏開戰影響全球原物料價與經貿，行政院副院長沈榮津昨與相關部會研擬穩定措施。（資料圖／記者林調遜攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-02-26 12:21:57

俄烏開戰影響全球原物料價與經貿，行政院副院長沈榮津昨與相關部會研擬穩定措施。行政院今（26）日表示，油氣進口供應無虞，緩漲機制力求價格穩定；另也已提前採購黃豆、小麥、玉米，加上調降關稅及營業稅，能確保民生物資量足價穩。

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行政院表示，汽油及柴油部分，中油公司原油採購來源多元，國內已備足145天的庫存量；另訂有亞鄰最低價、油價平穩措施的雙緩漲機制。液化天然氣、及液化石油同樣供應無虞，而價格將維持不調漲。

黃豆、小麥、玉米等民生物資部分，行政院指出，國內業者去年未自俄烏兩國進口黃豆、小麥，僅自烏克蘭進口少量玉米（占總進口量1.64%），不過國內業者都已提前採購，再加上政府免徵營業稅，將可確保價格穩定。

行政院也表示，黃豆已掌握100萬公噸可使用量，未來5個月供應無虞；小麥已掌握54萬公噸可使用量，未來5個月供應無虞；玉米已掌握259萬公噸可使用量，未來7個月供應無虞。

另外俄烏兩國非台灣工業物資主要進口國，對產業衝擊有限。行政院表示，國內半導體業者使用鈀金屬比例低，且俄烏兩國均非我鈀金屬的進口來源，國內業者也具備精煉再製技術能力。氖氣、全氟丁二烯國內有庫存，短期影響不大。

鋼鐵部分，行政院說，國內業者自俄烏兩國主要進口品項為鋼胚半成品，進口後再軋延成為鋼捲或鋼板產品，若因俄烏情勢造成全球鋼價上漲，中鋼公司將會減少出口，優先供應國內所需，協助平抑鋼價。

行政院表示，俄烏情勢帶動國際美元走強，新台幣小幅貶值，但與其他主要貨幣相比，走勢相對穩定。股市部分雖然2月24日受俄烏情勢影響，但2月25日已暫時回穩。

行政院說，主計總處公布111年經濟成長率上修至4.42%，且台灣出口持續暢旺、國內投資熱絡、疫情控制良好，對台股形成有利支撐。國安基金必要時將依相關規定召開臨時委員會，議研議穩定市場對策。

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