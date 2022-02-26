俄烏開戰　行政院：國內油氣、黃豆、小麥、玉米充足

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黃豆、小麥、玉米等民生物資部分，行政院指出，國內業者去年未自俄烏兩國進口黃豆、小麥，僅自烏克蘭進口少量玉米（占總進口量1.64%），不過國內業者都已提前採購，再加上政府免徵營業稅，將可確保價格穩定。
行政院也表示，黃豆已掌握100萬公噸可使用量，未來5個月供應無虞；小麥已掌握54萬公噸可使用量，未來5個月供應無虞；玉米已掌握259萬公噸可使用量，未來7個月供應無虞。
另外俄烏兩國非台灣工業物資主要進口國，對產業衝擊有限。行政院表示，國內半導體業者使用鈀金屬比例低，且俄烏兩國均非我鈀金屬的進口來源，國內業者也具備精煉再製技術能力。氖氣、全氟丁二烯國內有庫存，短期影響不大。
鋼鐵部分，行政院說，國內業者自俄烏兩國主要進口品項為鋼胚半成品，進口後再軋延成為鋼捲或鋼板產品，若因俄烏情勢造成全球鋼價上漲，中鋼公司將會減少出口，優先供應國內所需，協助平抑鋼價。
行政院表示，俄烏情勢帶動國際美元走強，新台幣小幅貶值，但與其他主要貨幣相比，走勢相對穩定。股市部分雖然2月24日受俄烏情勢影響，但2月25日已暫時回穩。
行政院說，主計總處公布111年經濟成長率上修至4.42%，且台灣出口持續暢旺、國內投資熱絡、疫情控制良好，對台股形成有利支撐。國安基金必要時將依相關規定召開臨時委員會，議研議穩定市場對策。