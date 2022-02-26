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籃球／阿提諾拚到犯滿！周桂羽21分　中華隊惜敗日本

▲中華隊歸化球員阿提諾。（圖／取自FIBA官網）
▲中華隊歸化球員阿提諾。（圖／取自FIBA官網）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-26 13:09:00｜2022-02-26 14:07:47

在沖繩參加2023年世界盃男籃資格賽的中華隊，今日繼續迎戰日本隊，年輕球員們拚出了感動一役。在周桂羽投進4顆三分球、砍下21分的帶領下，台灣眾將們和對手纏鬥了整場，可惜末節未能守住優勢，最終以71:76遺憾落敗。

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昨天雖然輸給強敵澳洲，不過中華隊整場積極拚搶，還在第三節打出亮眼的攻防轉換，獲得肯定。這一場雖然要面對陣中擁有富樫勇樹、古川孝敏等名將的日本隊，但開賽球隊就打出相當不錯的表現。

此役首節中華隊球員就上緊發條，在限制日本三分出手上做得相當不錯，也讓球隊在該節打完取得了6分領先，上半場則是取得39:33的優勢。易籃再戰後，兩隊仍然相持不下，日本多次迫近比數，但中華隊皆能有所回應，雙方以4差進入到末節的比賽。

比賽最後10分鐘，阿提諾領到第4犯，這時富樫勇樹站出來接管戰局，連續投進2顆三分球，讓日本隊打出一波10:0的高潮瞬間逆轉比數，所幸這時周桂羽連進2顆三分球止血，才沒有讓對方一口氣拉開比數。

之後雙方進入約2分鐘的得分乾旱期，阿提諾成功製造對方犯規，兩罰一中讓中華隊縮小到只剩1分差。西田優大下一回合投進2分，不過周桂羽回過頭來又進三分，讓中華隊追平比數。

但這時候西田優大已經完全守不住了，再度上籃得手，讓日本在進入最後1分51秒時又再度超前。此時阿提諾也因五犯離場，林正籃下硬打未能命中，反倒是Luke Evans接到隊友助攻擺進2分，比賽只剩下最後30秒。

暫停回來之後，韓杰諭靠著拚勁抓下進攻籃板打進2分，雙方4分差，比賽剩下19秒，中華隊球員只能犯規，韓杰諭隨後也因傷離場；Evans兩罰一中，林正抓下籃板，但是林秉聖孤注一擲的三分未能投進，日本靠罰球鎖定最後勝利。

阿提諾這一場得到15分，並不算特別多，不過抓下了18個籃板，還傳出5次助攻，對於禁區的保護更是盡了全力，打得相當全面；而周桂羽則是打出大家期待的潛力，17投8中得到全隊最高的21分。韓杰諭得到8分，另外個人抓下5 個進攻籃板；林秉聖得到9分，魏嘉豪攻下8分。

中華隊這一場仍然保持著相當不錯的節奏，全場僅發生了7次失誤，同時團隊積極的抓下了18個進攻籃板，遠優於對手的第6個，也彌補了命中率不如日本的差距。

日本隊方面，前鋒西田優大這一場手感絕佳，13投9中斬獲27分；歸化球員Evans則是得到了17分12籃板4助攻的「雙十」數據；富樫勇樹8分4助攻5籃板，佐藤琢磨替補出戰投進3顆三分、得到9分。


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