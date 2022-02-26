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柯文哲「一日北高」再惹議？議員質疑特權借學校教室練習

▲台北市長柯文哲27日即將騎乘自行車進行「一日北高」行程，不過卻遭到議員質疑在訓練過程中，疑似濫用特權並且無視防疫規範租借學校教室。（圖／翻攝柯文哲instagram）
▲台北市長柯文哲27日即將騎乘自行車進行「一日北高」行程，不過卻遭到議員質疑在訓練過程中，疑似濫用特權並且無視防疫規範租借學校教室。（圖／翻攝柯文哲instagram）

記者丁上程／台北報導

2022-02-26 13:12:22

台北市長柯文哲明（27）日即將騎乘自行車進行「一日北高」活動，不過活動前一天再傳爭議。國民黨台北市議員李柏毅與松山信義區議員參選人田方倫今日上午召開記者會，質疑柯文哲過去在進行自行車訓練時，疑似使用特權租借學校教室，更違反防疫期間不得租借校園場所的規定。對此北市府發言人表示，相關活動並未違反防疫規範，若外界認為不周全的地方，市府會虛心檢討。

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台北市議員李柏毅及市議員參選人田方倫今日上午召開記者會，爆料柯文哲為了備戰227北高自行車行，無視疫情升級，特權使用西松高中自行車室。李柏毅表示，之前有陳時中「防疫期間、喝酒歡唱」現在有柯文哲「無視防疫、違規偷練」。西松高中明定：因為疫情，今年1/29到2/15，「學校室內場所」不外借給一般民眾。但柯文哲市長卻依舊大搖大擺，違規的於2月7、9、11、14號到西松高中的教室，來秘密訓練體力，就只是為了應付2/27「ㄧ日北高」的私人活動。

李柏毅表示，經過向北市府詢問後，得到的答案居然是：「因為北市府與學校是一體的，所以柯文哲不是外人，是自己人。因此，將教室借給柯市長是合法的，沒有任何問題。」李柏毅更質疑，申請書上的借用人勾選的是「個人」，而「借用人的姓名」根據附件得知，居然不是柯市長，而是一位許小姐，整份申請書完全看不到任何與柯文哲或是市長室有關的資訊。

田方倫則指出，從新聞媒體的獨家報導播出之後，就已經向市府索取資料，時間超過兩週，但是市長室、教育局、西松高中完全提不出當初申請的防疫計畫書，「所以也大膽猜測，根本沒有防疫計畫書。」田方倫說，如果明天柯市長拿出來，大概率就是這兩天緊急編寫出來造假的文件。

田方倫更指出，其中1月19日讓媒體獨家專訪時，依規定要重新提出申請，以及提供新版本防疫計畫書，內容包含了記者攝影等人員的資料，但是北市府卻只有先前借用的紀錄，並未依規定隨之更新。田方倫也強調，運動是好事，依法依規定更為重要，柯文哲這樣強徵校舍供自己練習使用的作法，這不是特權，什麼才是特權。

北市府發言人陳智菡指出，租借場地皆有付費、並送防疫計畫書備查，並無特權，且市長、副市長、局處首長基於公務需求，經常進出校園，非屬校外不特定人士，不屬於「不外租借場地」範疇，更未違反當時的防疫規範。陳智菡表示，市長雖非本人申請，但是由市長辦公室幕僚代為申請也可以。陳智菡直言，議員認為市府有不周全的地方，市府也會虛心檢討。

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