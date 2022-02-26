柯文哲「一日北高」再惹議？議員質疑特權借學校教室練習

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李柏毅表示，經過向北市府詢問後，得到的答案居然是：「因為北市府與學校是一體的，所以柯文哲不是外人，是自己人。因此，將教室借給柯市長是合法的，沒有任何問題。」李柏毅更質疑，申請書上的借用人勾選的是「個人」，而「借用人的姓名」根據附件得知，居然不是柯市長，而是一位許小姐，整份申請書完全看不到任何與柯文哲或是市長室有關的資訊。
田方倫則指出，從新聞媒體的獨家報導播出之後，就已經向市府索取資料，時間超過兩週，但是市長室、教育局、西松高中完全提不出當初申請的防疫計畫書，「所以也大膽猜測，根本沒有防疫計畫書。」田方倫說，如果明天柯市長拿出來，大概率就是這兩天緊急編寫出來造假的文件。
田方倫更指出，其中1月19日讓媒體獨家專訪時，依規定要重新提出申請，以及提供新版本防疫計畫書，內容包含了記者攝影等人員的資料，但是北市府卻只有先前借用的紀錄，並未依規定隨之更新。田方倫也強調，運動是好事，依法依規定更為重要，柯文哲這樣強徵校舍供自己練習使用的作法，這不是特權，什麼才是特權。
北市府發言人陳智菡指出，租借場地皆有付費、並送防疫計畫書備查，並無特權，且市長、副市長、局處首長基於公務需求，經常進出校園，非屬校外不特定人士，不屬於「不外租借場地」範疇，更未違反當時的防疫規範。陳智菡表示，市長雖非本人申請，但是由市長辦公室幕僚代為申請也可以。陳智菡直言，議員認為市府有不周全的地方，市府也會虛心檢討。