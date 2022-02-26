228連假首日天氣好出遊多　下午4地雷路段曝光

今（26）日為228連假首日，上午交通部長王國材視察高公局北區交通控制中心視察瞭解高速公路疏運情形。高公局也預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、國5南向南港系統-頭城等路段。
記者許家禎/台北報導
2022-02-26 13:20:16
交通部長王國材指示，上午有多起交通事故影響國道交通甚鉅，請高公局及公警局加速拖吊派遣及事故處理時間，並請高公局加強宣導國1及國3新竹至台南路段壅塞時，可利用台61線西濱快速公路作為替代道路更好走。
高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國3南向土城-關西、國5南向南港系統-頭城等路段；建議用路人上路前查詢高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
高公局預報員在直播指出，今日壅塞路段包括國5南向南港至頭城路段，一直要到下午3、4點才會逐漸紓解。國1北向圓山至大華系統塞到下午2點左右。國1南向楊梅至新竹，以及國3南向土城至關西都會壅塞到下午2、3點。
中區路段，國1南向彰化至埔鹽系統壅塞到下午1、2點。國3南向快官至霧峰系統，以及國3南向草屯至名間都是中午過後車潮紓解。南區路段，國1南向大灣至路竹，以及國10東向仁武至燕巢系統中午前後有車潮，之後會舒緩。