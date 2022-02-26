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第5波疫情嚴峻　港專家：建議強制市民接種疫苗

▲香港政府衛生署專家孔繁毅表示，這波疫情有機會在3月見頂，死亡人數恐再攀升，建議應強制市民接種COVID-19疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港政府衛生署專家孔繁毅表示，這波疫情有機會在3月見頂，死亡人數恐再攀升，建議應強制市民接種COVID-19疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-02-26 14:39:50

（中央社台北26日電）香港政府衛生署「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」共同召集人孔繁毅今天表示，這波疫情有機會在3月見頂，死亡人數恐再攀升，建議應強制市民接種COVID-19疫苗，特別是長者。

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綜合香港電台、星島日報、香港01等港媒報導，孔繁毅在電台節目上作上述表示。

孔繁毅指出，第5波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情有機會在3月初或中旬見頂，屆時可能每天有2至3萬人確診，實際數字可能多數倍，死亡人數恐再升。

孔繁毅建議強制市民接種疫苗。他說，目前染疫死者中有9成沒有接種疫苗，尤其是安老院舍的長者，抵抗病毒關鍵在第3針，完成接種3針後，中和抗體及刺突蛋白都會提升，可降低重症及死亡風險，建議當局考慮強制打針，尤其是長者。

香港政府規劃直接將快篩陽性人士視為染疫者，不用經過核酸檢測確認，孔繁毅認同相關做法。他說，現在實驗室工作量已經到達極限，新做法將可加快檢測結果，預期會找出更多個案。

香港大學名譽臨床副教授、兒童免疫過敏及傳染病科專科醫生何學工指出，2至5歲兒童為高危險群，不少感染Omicron兒童都有較高的發燒度數，很多都有痰。他說，香港過去兩年疫情以來，很少有兒童患上流感，過度保護可能是原因之一，加上未接種，沒有免疫記憶，導致染疫後情況嚴重。

香港政府衛生署衛生防護中心25日發布新冠病毒病例最新情形，截至25日零時零分，過去24小時新增案例1萬10例（3825例確診、318例無症狀感染、5867例狀況待定），迄今累計陽性檢測個案共9萬4056例。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110226

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