甜心主播曝激吻錄音！被控勾人夫賠15萬　網友聽完改挺她

外型美麗的「甜心主播」呂佳宜，已婚育有一女，近年轉換跑道，改為經營電商直播節目，卻爆出與已婚的陳姓攝影

師出軌，在車上激吻示愛，親密對話被行車紀錄器全都錄，陳妻怒告求償200萬元，新北地院判呂佳宜賠15萬元。她無法接受判決結果，自曝兩人車上對話40秒錄音檔，竟是陳男強拉她上車，呂佳宜被突來舉動嚇得驚聲尖叫，網友聽了全傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲呂佳宜長相甜美，有甜心主播的封號。（圖 / 翻攝呂佳宜FB）

▲呂佳宜過去經常採訪馬拉松、棒球等賽事。（圖 / 翻攝呂佳宜FB）

▲呂佳宜轉換跑道，目前擔任直播拍賣主持人。（圖 / 翻攝呂佳宜FB）

呂佳宜今（26）日在臉書放了3段音檔，內容為陳男對她大吼「佳宜，妳一定要逼我嗎？」、「過來、過來，不要躲我」，她拚命尖叫求饒「不要摸我，很痛」，和外界想像的親密對話似乎有所出入。她透露，當時甫結束工作，在車外被激動示愛，被搭檔逼迫不答應就不完成工作，把她強行拖上車，呂佳宜情緒瀕臨崩潰，只好選擇安撫對方「我不會走了，抱一個」。

她透露當天在被威脅、邊說服說愛、邊確認進度的處境下完成工作，聲明絕對沒有和對方激吻，之後也未互稱老公、老婆，「當天下車後情緒激動的我，馬上打電話找老公求救，真的很感謝先生的支持與信任」，並表示這件事困擾自己跟家人很久了，感謝老公每次陪伴出庭，將上訴爭取自身權益。