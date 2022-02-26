中市觀光新亮點　東后豐鐵馬道超Q裝置藝術

提供單車族更安全舒適的休憩環境，台中市觀旅局改善自行車道周邊設施，編列

1000

萬元改善東豐自行車道及后豐鐵馬道周邊景觀設施，新設置極光泡泡藝術裝置藝術、漫步星球區、超大型高接梨座椅及童趣模型板件等，今年

1

月底竣工啟用，多樣超

Q

萌的特色裝置打造出東后豐鐵馬道觀光創意亮點，期望遊客前來騎乘時，感受東后豐鐵道療癒人心的魅力。

觀旅局表示，這次優化「東豐自行車綠廊」既有

2

處自行車驛站周邊環境並創造驛站主題性，

8.8K

驛站融入在地特色，以在地水果話題設置超大型高接梨、椪柑果汁座椅，繽紛可愛的水果增添騎乘話題性，並於

10.2K

驛站打造漫步星球與極光泡泡主題休憩區，融入知識教育、透過光影變化不同色彩，呈現清新活潑的氛圍；更同步修繕

0.2K

櫻花平台繩索脫落與

0.4K

木平台等既有休憩節點，完善自行車道設施服務品質。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東豐8.8K周邊景觀設施，水果座椅高接梨椪柑果汁(圖／觀旅局提供2022.2.25)

▲東豐10.2K周邊景觀設施，極光泡泡藝術裝置漫步星球(圖／觀旅局提供2022.2.25)

另於「后豐鐵馬道」

3.64K

處，以旅遊度假為主軸，融入在地特色，設置單車童趣模型板件打卡牆，提供遊客駐足取景拍照，也改善馬場路旁后豐自行車道路面，歡迎遊客於

228

連假期間以舒適愜意的騎乘步調舊地新遊東后豐自行車道。

觀旅局說，「后豐鐵馬道」起點位於豐原區國道

4

號高架橋下方

(

近國豐路三段

111

號至

141

號之間

)

，終點至后里馬場，沿線經過百年歷史九號隧道、花梁鋼橋、夫妻樹廣場及后里馬場等熱門景點，全長

5.8

公里，若與「東豐自行車綠廊」相接，則為總長

19