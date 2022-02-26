中市觀光新亮點　東后豐鐵馬道超Q裝置藝術

觀旅局表示，這次優化「東豐自行車綠廊」既有2處自行車驛站周邊環境並創造驛站主題性，8.8K驛站融入在地特色，以在地水果話題設置超大型高接梨、椪柑果汁座椅，繽紛可愛的水果增添騎乘話題性，並於10.2K驛站打造漫步星球與極光泡泡主題休憩區，融入知識教育、透過光影變化不同色彩，呈現清新活潑的氛圍；更同步修繕0.2K櫻花平台繩索脫落與0.4K木平台等既有休憩節點，完善自行車道設施服務品質。
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另於「后豐鐵馬道」3.64K處，以旅遊度假為主軸，融入在地特色，設置單車童趣模型板件打卡牆，提供遊客駐足取景拍照，也改善馬場路旁后豐自行車道路面，歡迎遊客於228連假期間以舒適愜意的騎乘步調舊地新遊東后豐自行車道。
觀旅局說，「后豐鐵馬道」起點位於豐原區國道4號高架橋下方(近國豐路三段111號至141號之間)，終點至后里馬場，沿線經過百年歷史九號隧道、花梁鋼橋、夫妻樹廣場及后里馬場等熱門景點，全長5.8公里，若與「東豐自行車綠廊」相接，則為總長19公里獨特懷舊魅力的自行車專用道，途經石岡水壩、東勢客家文化園區等自然生態及景觀建築等熱門景點，沿途的景觀相當豐富，平緩好騎，並設有休憩區、解說牌和指示牌等設施，非常適合好友騎乘或親子同遊。