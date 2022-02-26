新北+1本土！板橋火鍋店員工確診 曾去WorldGym、早餐店
今（26）日新增6例本土，其中1例在新北市，為居隔採檢陽性個案（案20456）；新北市府衛生局說明，該案為30多歲男性，已接種2劑疫苗，職業是涮涮鍋店員工。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 14:42:09
衛生局指出，2月17日出現喉嚨痛症狀，2月25日因確診(案20397)曾於17日到店內消費，遭匡列居家隔離，採檢PCR為陽性，Ct值24.1，收治專責病房隔離治療，為居住地板橋區，匡列個案接觸者229人、居家隔離12人，均已安排採檢。
衛生局公佈案20456的確診足跡，曾赴幸福早餐屋、World Gym世界健身俱樂部 台北板橋府中店、蝦皮店到店板橋國光店、大家發食品原料廣告、Oneway啟動模式、髮廊等；另外外縣市個案（案20486），也曾在24日到過XO SHIBA SHIBA火鍋店。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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