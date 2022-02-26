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新北+1本土！板橋火鍋店員工確診　曾去WorldGym、早餐店

▲新北新增1例本土個案。（圖／新北市府提供）
▲新北新增1例本土個案。（圖／新北市府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-26 14:42:09

今（26）日新增6例本土，其中1例在新北市，為居隔採檢陽性個案（案20456）；新北市府衛生局說明，該案為30多歲男性，已接種2劑疫苗，職業是涮涮鍋店員工。

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衛生局指出，2月17日出現喉嚨痛症狀，2月25日因確診(案20397)曾於17日到店內消費，遭匡列居家隔離，採檢PCR為陽性，Ct值24.1，收治專責病房隔離治療，為居住地板橋區，匡列個案接觸者229人、居家隔離12人，均已安排採檢。

▲（圖／新北市政府提供）
▲衛生局公佈案20456的確診足跡。（圖／新北市政府提供）
衛生局公佈案20456的確診足跡，曾赴幸福早餐屋、World Gym世界健身俱樂部 台北板橋府中店、蝦皮店到店板橋國光店、大家發食品原料廣告、Oneway啟動模式、髮廊等；另外外縣市個案（案20486），也曾在24日到過XO SHIBA SHIBA火鍋店。（編輯：孫唯容）

▲（圖／新北市政府提供）
▲新北市府公布外縣市個案（案20486）足跡。（圖／新北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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