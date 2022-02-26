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烏克蘭女星躲防空洞難眠　揭當地現況「俄軍正轟炸房屋」

▲伊莉莎人躲在防空洞，揭烏克蘭當地現況。（圖 / 伊莉莎微博）
▲伊莉莎人躲在防空洞，揭烏克蘭當地現況。（圖 / 伊莉莎微博）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-26 15:27:32｜2022-02-26 15:37:03

來自烏克蘭的35歲女星伊莉莎2009年到大陸演藝圈發展，演出不少電影、戲劇作品，目前她人在烏克蘭，昨（25）日透過微博揭露當地現況，「俄羅斯軍隊正在轟炸房屋，人們受到炮火。我的親密朋友和親戚，孩子們都在防空洞裡。」

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▲伊莉莎從烏克蘭到大陸發展。（圖 / 伊莉莎微博）
▲伊莉莎從烏克蘭到大陸發展。（圖 / 伊莉莎微博）
伊莉莎昨日在微博上發文表示，她目前人在烏克蘭，24日離她家20公里的軍事基地遭到俄羅斯轟炸。劇烈的爆炸聲響起，她吃了安眠藥仍睡不著，心情非常緊張。伊莉莎難過表示，自己可能很快就會失去聯繫，「新聞說只轟炸軍事目標。這不是真的。俄羅斯軍隊正在轟炸房屋，人們受到炮火。我的親密朋友和親戚，孩子們都在防空洞裡。」並附上寫著「PUTIN IS A KILLER UKRAINE WILL FIGHT」的烏克蘭國旗圖。

▲伊莉莎憤恨表示希望普丁盡快死去。（圖 / 伊莉莎微博）
▲伊莉莎憤恨表示希望普丁盡快死去。（圖 / 伊莉莎微博）
▲伊莉莎曾分享過基輔景色。（圖 / 伊莉莎微博）
▲伊莉莎曾分享過基輔景色。（圖 / 伊莉莎微博）
隨後，伊莉莎轉發了一則母親與嬰兒躲在防空洞裡的影片，卻引發大陸網友兩派論戰，有人認為「你不是中國人，我們一點也不同情你們，因為你們有一個無能的總統帶領你們遭受炮火」「俄烏打仗讓中國勸架。不好意思，我們希望世界和平」、「少來中國的平台上帶偏節奏，你想表達什麼」、不過仍有理性網友安慰她「心碎，希望他們可以平安回家」「保護好自己親愛的」、「祈禱平安，支持烏克蘭」。（編輯：薛羽彤）

▲伊莉莎發文引起大陸網友兩派論戰。（圖 / 伊莉莎微博）
▲伊莉莎發文引起大陸網友兩派論戰。（圖 / 伊莉莎微博）

 

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