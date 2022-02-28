專訪／媽支持「原子少年」追星夢！海王星10帥熱血拚晉級

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鄭傑觸發夢想的方式有別於他人，他透露高中夢見自己站上小巨蛋，「那時有很多聚光燈，讓我心跳加快，醒來就很興奮，所以我就朝著這夢前進，剛好遇到《原子少年》這機會，所以想要把握」，至於夢裡旁邊有沒有站人（海王星成員）？他笑回：「我目前還沒看到那一幕，還在往前，我也很期待。」大夥起鬨喊：「會一個一個夢出來！」
劉浩文曾待過南韓CJ E&M旗下3年、「FENT 娛樂」練習生，與FANATICS成員金鍍我曾是同事。他坦言從未想過當藝人，原本只是熱愛跳街舞，後來一個機緣飛到韓國後，看到舞台上發光發熱的明星，就萌生站上台表演的念頭，「我想跟他們一樣，藉著機會回台」，至於放棄在韓出道的原因，是因為年齡關係，對現今23歲的他來說較不容易。
10位男孩透露喜歡的明星，陳任佑相當欣賞薛之謙，他表示：「身為歌手很重要的是，唱歌讓觀眾感同身受歌詞跟意境，他的舞台表演能力能打動觀眾，我也是喜歡唱歌，我以他為榜樣。」范庭瑜最喜歡BTS，認識7位成員的契機十分逗趣，他說：「他們是我國中時喜歡上，誤打誤撞喜歡上的團體，我有一天在看EXO舞蹈影片，不小心睡著，醒來隨機播到BTS的舞蹈影片，看著就覺得太帥了，一次就把他們的影片看完，發現這團體非常厲害，跳舞強唱歌又好，每個人各自都有特色跟定位，我覺得要變的跟他們一樣，學習他們不同的能力，有的會唱歌、創作、跳舞，我要跟他們學習，他們是我的榜樣。」
BTS公司「HYBE（舊稱Big Hit）」曾數度來台徵選，李永承、范庭瑜、賴子騰、邱勝揚都曾去試鏡，范庭瑜媽媽當時特地幫兒子跟學校請假，從早上11點陪到下午6點，但范庭瑜因沒自信卻步離場，范媽雖然生氣，仍不斷安慰兒子，范庭瑜後悔當年不敢爭取機會，所以現在加倍努力，「現在相對來講，比那時候有更多自信，因為儲存了更多實力與經驗，但還是沒自信啦，至少比那時候更敢爭取了」。
李永承透露爸媽起初不支持他當藝人，「我永遠記得，我18歲的那年實力不好，但我想要突破舒適圈，跟他們說的時候，爸爸冷冷回了我『好啊去啊，反正也不會上』。」父母認為李永承是3分鐘熱度，李永承為了證明自己，努力打工賺錢去學舞，熱忱成功感動父母，「我相信父母發現孩子有努力想做的事後，只要不是壞事、違反社會道德倫理問題，都還滿支持，只是希望我們健康安全而已」。
《原子少年》總共有80位參賽者較勁，陳任佑表示有偷偷探查敵情，最在意「土星」的林煥鈞，「本來想說看一下實力相差多少，一看發現實力相差懸殊，就像天花板跟地下室，人家跳舞有魅力、很有自己的感覺，整齊拍子又準，我跳舞就像在記動作，然後還記不起來，舞蹈這件事我不擅長，看別人跳這麼好很羨慕，以這方向去努力，希望成為像他這樣子的人。」周子翔則認識「地球」林佳辰＆周祖安、「土星」林煥鈞＆唐立杰＆陳水豐、「天王星」何世華，因大家都讀同一所大學，能一起為校爭光感到榮幸。
問及有沒有想對「未來的自己」說句話？邱勝揚因在南部讀書，每次都花4、5小時搭客運北上練習，他期許自己能顧及工作課業，不要因為頻繁奔波而澆熄出道的夢想；陳任佑表示：「參加《原子少年》有點誤打誤撞，我本來對跳舞沒興趣，但是參加節目滿久，認識了志同道合的朋友，跟他們練習有了感情，不管結果如何，我覺得過程是最重要的，我們一起努力、一起進步、一起去爭取晉級的機會，團隊的向心力，不管結果怎麼樣，反正就是盡力做到享受過程、有進步就好。」
訪問最後，呂尊揚忍了半小時不敢發言，聽到「10位成員有沒有吵過架時」，忍不住舉手表示：「因為我是『海王星』的失言擔當，一說話就失言，所以盡量不在公開場合說話。我應該是剛開始最容易被大家誤會的，大家會覺得我很奇怪，是不是特別想要出鏡，但我就是人來瘋，人多的地方就是會很HIGH，剛開始大家不熟，會有一些不了解，現在熟了之後，變成了有團魂的團隊，所以我現在覺得，海王星是8顆星球裡面，最團結最厲害、能海放其他七顆星球的！」
《原子少年 Atom Boyz》海王星成員名單整理，個性熱血男孩IG都在這！
選秀綜藝節目原子少年 Atom Boyz，以下將介紹海王星成員，10位集性格、熱血特質於一身的寶藏男孩蓄勢待發，那本篇「原子少年 海王星」的分隊成員及Instagram、Facebook等社群平台的詳細資訊給各位。
原子少年 海王星 Neptune
海王星成員不僅舞技超群，還有一副好歌喉、詞曲創作才華，其中不乏韓系美少男，共同的特色就是個性與熱血兼具，還有一股不服輸的拚勁。
原子少年海王星分隊 – 成員介紹
成員為：劉浩文、周子翔、鄭傑、賴子騰、李永承、詹峻翎、呂尊揚、邱勝揚、陳任佑、范庭瑜，以下依順序介紹。
劉浩文 Corvin
專長：高音
出生年：1998 年 10 月18 日
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周子翔 Samuel
專長：跳舞、唱抒情老歌
出生年：1999 年 11 月22 日
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鄭傑 Zheng Jie
專長：舞蹈、跳遠、溜滑板
出生年：1999 年 6 月3日
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賴子騰 Ten
專長：舞蹈、羽球、跳遠
出生年：2000 年 4 月27日
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李永承 Johnny
專長：游泳、長跑、唱韓文歌
出生年：2000 年 05 月02 日
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珅羽 SINU （詹峻翎）
專長：饒舌、跳舞
出生年：2000 年 08 月14 日
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呂尊揚 Young
專長：作詞、作曲
出生年：2000 年 12 月30 日
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邱勝揚 YY
專長：跳舞、唱抒情歌
出生年：2001 年 08 月16 日
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陳任佑 Ren You
專長：唱抒情歌
出生年：2003 年 12 月17 日
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范范 Fan Fan （范庭瑜）
專長：舞蹈、桌球
出生年：2004 年 11 月19 日
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