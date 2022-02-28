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專訪／媽支持「原子少年」追星夢！海王星10帥熱血拚晉級

▲周子翔（後排左起）、范庭瑜、陳任佑、邱勝揚、賴子騰、呂尊揚、詹峻翎（前排左起）、鄭傑、劉浩文、李永承是「海王星」10帥成員。（圖／記者陳思誼攝）
▲周子翔（後排左起）、范庭瑜、陳任佑、邱勝揚、賴子騰、呂尊揚、詹峻翎（前排左起）、鄭傑、劉浩文、李永承是「海王星」10帥成員。（圖／記者陳思誼攝）

記者陳雅蘭/專訪

2022-02-28 09:00:00｜2022-02-28 09:08:41

王牌製作人詹仁雄製作選秀節目《原子少年Atom Boyz》即將問世，該節目砸下1.2億元聚焦80位潛力成員，依照特質、風格分成土星 、地球、火星、水星 、木星、海王星 、金星、天王星等8個行星進行選拔；而「海王星」由劉浩文、鄭傑、周子翔、賴子騰、李永承、詹峻翎、呂尊揚、邱勝揚、陳任佑、范庭瑜10位帥哥組成，其中范庭瑜、賴子騰、邱勝揚、李永承都曾去過BTS公司徵選會，范庭瑜媽媽還特地幫兒子向學校請假，支持兒子夢想不遺餘力。

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「海王星」10帥聊到參加《原子少年》的契機，賴子騰跟邱勝揚坦言夢想一致，撇除能在這行待多久，重要的是累積經驗、創下里程碑，他們也說團體選秀勝過獨自一人練習的孤單，「大家一起奮鬥、努力的感覺比較好」。

鄭傑觸發夢想的方式有別於他人，他透露高中夢見自己站上小巨蛋，「那時有很多聚光燈，讓我心跳加快，醒來就很興奮，所以我就朝著這夢前進，剛好遇到《原子少年》這機會，所以想要把握」，至於夢裡旁邊有沒有站人（海王星成員）？他笑回：「我目前還沒看到那一幕，還在往前，我也很期待。」大夥起鬨喊：「會一個一個夢出來！」

▲范庭瑜（後排左二）熱愛BTS，與賴子騰（後排右二）、邱勝揚（後排右三）、李永承（前排右一）都曾參加過BTS公司試鏡。（圖／記者陳思誼攝）
▲范庭瑜（後排左二）熱愛BTS，與賴子騰（後排右二）、邱勝揚（後排右三）、李永承（前排右一）都曾參加過BTS公司試鏡。（圖／記者陳思誼攝）
劉浩文曾待過南韓CJ E&M旗下3年、「FENT 娛樂」練習生，與FANATICS成員金鍍我曾是同事。他坦言從未想過當藝人，原本只是熱愛跳街舞，後來一個機緣飛到韓國後，看到舞台上發光發熱的明星，就萌生站上台表演的念頭，「我想跟他們一樣，藉著機會回台」，至於放棄在韓出道的原因，是因為年齡關係，對現今23歲的他來說較不容易。

10位男孩透露喜歡的明星，陳任佑相當欣賞薛之謙，他表示：「身為歌手很重要的是，唱歌讓觀眾感同身受歌詞跟意境，他的舞台表演能力能打動觀眾，我也是喜歡唱歌，我以他為榜樣。」范庭瑜最喜歡BTS，認識7位成員的契機十分逗趣，他說：「他們是我國中時喜歡上，誤打誤撞喜歡上的團體，我有一天在看EXO舞蹈影片，不小心睡著，醒來隨機播到BTS的舞蹈影片，看著就覺得太帥了，一次就把他們的影片看完，發現這團體非常厲害，跳舞強唱歌又好，每個人各自都有特色跟定位，我覺得要變的跟他們一樣，學習他們不同的能力，有的會唱歌、創作、跳舞，我要跟他們學習，他們是我的榜樣。」

BTS公司「HYBE（舊稱Big Hit）」曾數度來台徵選，李永承、范庭瑜、賴子騰、邱勝揚都曾去試鏡，范庭瑜媽媽當時特地幫兒子跟學校請假，從早上11點陪到下午6點，但范庭瑜因沒自信卻步離場，范媽雖然生氣，仍不斷安慰兒子，范庭瑜後悔當年不敢爭取機會，所以現在加倍努力，「現在相對來講，比那時候有更多自信，因為儲存了更多實力與經驗，但還是沒自信啦，至少比那時候更敢爭取了」。

李永承透露爸媽起初不支持他當藝人，「我永遠記得，我18歲的那年實力不好，但我想要突破舒適圈，跟他們說的時候，爸爸冷冷回了我『好啊去啊，反正也不會上』。」父母認為李永承是3分鐘熱度，李永承為了證明自己，努力打工賺錢去學舞，熱忱成功感動父母，「我相信父母發現孩子有努力想做的事後，只要不是壞事、違反社會道德倫理問題，都還滿支持，只是希望我們健康安全而已」。

《原子少年》總共有80位參賽者較勁，陳任佑表示有偷偷探查敵情，最在意「土星」的林煥鈞，「本來想說看一下實力相差多少，一看發現實力相差懸殊，就像天花板跟地下室，人家跳舞有魅力、很有自己的感覺，整齊拍子又準，我跳舞就像在記動作，然後還記不起來，舞蹈這件事我不擅長，看別人跳這麼好很羨慕，以這方向去努力，希望成為像他這樣子的人。」周子翔則認識「地球」林佳辰＆周祖安、「土星」林煥鈞＆唐立杰＆陳水豐、「天王星」何世華，因大家都讀同一所大學，能一起為校爭光感到榮幸。

▲「海王星」自認是最有團魂的一隊，對晉級信心十足。（圖／記者陳思誼攝）
▲「海王星」自認是最有團魂的一隊，對晉級信心十足。（圖／記者陳思誼攝）
問及有沒有想對「未來的自己」說句話？邱勝揚因在南部讀書，每次都花4、5小時搭客運北上練習，他期許自己能顧及工作課業，不要因為頻繁奔波而澆熄出道的夢想；陳任佑表示：「參加《原子少年》有點誤打誤撞，我本來對跳舞沒興趣，但是參加節目滿久，認識了志同道合的朋友，跟他們練習有了感情，不管結果如何，我覺得過程是最重要的，我們一起努力、一起進步、一起去爭取晉級的機會，團隊的向心力，不管結果怎麼樣，反正就是盡力做到享受過程、有進步就好。」

訪問最後，呂尊揚忍了半小時不敢發言，聽到「10位成員有沒有吵過架時」，忍不住舉手表示：「因為我是『海王星』的失言擔當，一說話就失言，所以盡量不在公開場合說話。我應該是剛開始最容易被大家誤會的，大家會覺得我很奇怪，是不是特別想要出鏡，但我就是人來瘋，人多的地方就是會很HIGH，剛開始大家不熟，會有一些不了解，現在熟了之後，變成了有團魂的團隊，所以我現在覺得，海王星是8顆星球裡面，最團結最厲害、能海放其他七顆星球的！」

《原子少年 Atom Boyz》海王星成員名單整理，個性熱血男孩IG都在這！

選秀綜藝節目原子少年 Atom Boyz，以下將介紹海王星成員，10位集性格、熱血特質於一身的寶藏男孩蓄勢待發，那本篇「原子少年 海王星」的分隊成員及Instagram、Facebook等社群平台的詳細資訊給各位。

原子少年 海王星 Neptune

海王星成員不僅舞技超群，還有一副好歌喉、詞曲創作才華，其中不乏韓系美少男，共同的特色就是個性與熱血兼具，還有一股不服輸的拚勁。

原子少年海王星分隊 – 成員介紹

成員為：劉浩文、周子翔、鄭傑、賴子騰、李永承、詹峻翎、呂尊揚、邱勝揚、陳任佑、范庭瑜，以下依順序介紹。

劉浩文 Corvin

專長：高音

出生年：1998 年 10 月18 日

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▲劉浩文 Corvin。（圖／野火娛樂提供）
▲劉浩文 Corvin。（圖／野火娛樂提供）
周子翔 Samuel

專長：跳舞、唱抒情老歌

出生年：1999 年 11 月22 日

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▲周子翔 Samuel。（圖／野火娛樂提供）
▲周子翔 Samuel。（圖／野火娛樂提供）
鄭傑 Zheng Jie

專長：舞蹈、跳遠、溜滑板

出生年：1999 年 6 月3日

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▲鄭傑 Zheng Jie。（圖／野火娛樂提供）
▲鄭傑 Zheng Jie。（圖／野火娛樂提供）
賴子騰 Ten

專長：舞蹈、羽球、跳遠

出生年：2000 年 4 月27日

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▲賴子騰 Ten。（圖／野火娛樂提供）
▲賴子騰 Ten。（圖／野火娛樂提供）
李永承 Johnny

專長：游泳、長跑、唱韓文歌

出生年：2000 年 05 月02 日

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▲李永承 Johnny。（圖／野火娛樂提供）
▲李永承 Johnny。（圖／野火娛樂提供）
珅羽 SINU （詹峻翎）

專長：饒舌、跳舞

出生年：2000 年 08 月14 日

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▲珅羽 SINU （詹峻翎）。（圖／野火娛樂提供）
▲珅羽 SINU （詹峻翎）。（圖／野火娛樂提供）
呂尊揚 Young

專長：作詞、作曲

出生年：2000 年 12 月30 日

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▲呂尊揚 Young。（圖／野火娛樂提供）
▲呂尊揚 Young。（圖／野火娛樂提供）
邱勝揚 YY

專長：跳舞、唱抒情歌

出生年：2001 年 08 月16 日

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▲邱勝揚 YY。（圖／野火娛樂提供）
▲邱勝揚 YY。（圖／野火娛樂提供）
陳任佑 Ren You

專長：唱抒情歌

出生年：2003 年 12 月17 日

Instagram

抖音

▲陳任佑 Ren You。（圖／野火娛樂提供）
▲陳任佑 Ren You。（圖／野火娛樂提供）
范范 Fan Fan （范庭瑜）

專長：舞蹈、桌球

出生年：2004 年 11 月19 日

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▲范范 Fan Fan （范庭瑜）。（圖／野火娛樂提供）
▲范范 Fan Fan （范庭瑜）。（圖／野火娛樂提供）
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