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桃園＋3！最新確診者足跡曝光　去過全聯、超商、星巴克

▲桃園今天新增3位本土確診，包括一位就讀幼稚園的學童。桃園市政府也公布了最新確診者足跡。（圖／資料照片，非當事學校畫面）
▲桃園今天新增3位本土確診，包括一位就讀幼稚園的學童。桃園市政府也公布了最新確診者足跡。（圖／資料照片，非當事學校畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-02-26 15:29:06

中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布新增6例本土確診個案，其中3例在桃園市，是一起家庭群聚案，而桃園市政府也公布了最新的確診者足跡，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。

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桃園新增確診個案20483因為換工作被要求附上PCR檢驗，結果於25日自費採檢驗出陽性確診，Ct值26。而他的太太案20484與兒子案20485也都在檢驗後確診，Ct值分別為32、35，太太在物流業上班，兒子還在就讀幼稚園。兩人在職場與校園的相關接觸者都已經匡列，共匡列近400人。

桃園市政府公布的最新確診者足跡如下：

▲桃園市政府公布最新確診者足跡。（圖／桃園市政府衛生局）
▲桃園市政府公布最新確診者足跡。（圖／桃園市政府衛生局）
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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