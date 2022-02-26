陳時中、陳其邁挺旗津　邀請民眾快來玩

高雄旗津過去是許多民眾喜歡遊玩的地方，因疫情影響店家生意一落千丈，現在旗津地區疫情已獲控制，為協助振興觀光、對辛苦配合防疫的旗津市民朋友表達感謝，今（26）日陳其邁市長陪同衛福部陳時中部長、防疫國家隊成員王必勝執行長、莊人祥副署長、羅一鈞副署長等，前進旗津鼓舞在地業者，展現中央與地方同心抗疫，共渡時艱，一起相挺旗津觀光復甦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-26 15:35:52
今年1月底因中島商港區及旗津造船、修船廠區陸續傳出疫情，旗津觀光首當其衝，當地業者表示，今年過年觀光人潮僅剩過往的一成左右，重創各店家業績，經中央及市府相關單位通力合作，疫情已獲穩定控制。
衛生福利部陳時中部長表示，今天承陳其邁市長之邀，特別來見證旗津的疫情已經消退，旗津的疫情能夠在一個多月裡控制住，相信大家都很辛苦，藉由市府與港務單位、里長、居民大家一起的努力，旗津是一個安全的地方，希望民眾多到旗津遊玩，尤其剛剛從港口一路過來，景色很美，美食也很多，都可以勾起以前的回憶，年輕人可以來嚐鮮，老年人來回憶，希望大家多多來玩。
陳其邁表示，現在旗津的疫情狀況，社區傳播風險非常低，相對來講社區非常安全，今天與陳時中部長到旗津是感恩之旅，除了證明旗津安全，也向旗津的店家加油打氣，歡迎大家到旗津旅遊，市府積極研商旗津於春節期間因疫情影響的整體振興方案，包括活絡當地觀光、對商家的實質受損補貼等，預計於三月初公布相關振興方案，市府全力挺旗津，將以實際振興方案力挺旗津業者，吸引觀光人潮回流，再造旗津觀光榮景。