名家論壇》膝關節／《世界上最爛的人》：用逃避面對感情

挪威導演尤沃金提爾曾以2006年的《愛重奏》與2011年的《八月三十一日，我在奧斯陸》大獲好評，累積了前兩作的人氣，終於來到贏得焦點的《世界上最爛的人》。該片入圍了奧斯卡最佳國際影片與原著劇本提名，女主角蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）則在更之前拿下了坎城影展最佳女演員。
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本片很精巧地在結構剪接上，用了序跋與十二則短篇。說起來沒有這些章節也無妨，但卻也因為刻意安排了總計14個段落，更能讓觀眾意識到段落之間的緊扣與對仗。開場序挺有伍迪艾倫的破題風格，用旁白幫觀眾註解女主角行為與動機，以及用全知口吻暗示了女主角的故事走向。
彷彿永遠處於三心二意的女主角茱莉，考上了眾人稱羨的醫學系，卻無法適應那樣的環境後，她決定進攻形而上的心理學，豈料念沒多久就決心轉檯加入藝術創作，變成一個攝影師。
可以看出來編導設計茱莉從最高級的知識份子形象開始，醫學本質上的高端形象，象徵茱莉腦筋絕頂聰明。接下來的對比，從研究肉體變成思考靈魂，再從心理學的形而上重新切回人體外型的攝影主題。序這個段落看似有點喜劇效果，因為敘述茱莉在這幾段學科切換充滿了戲劇張力，也暗示了她的搖擺換位。
對所學的迷惘，在情感上的那些過客猶如過往雲煙。不管是原本交往許久的男友，變成學校老師，再換成攝影底下的模特兒，每個人都是茱莉探索生命中的短暫介面。直到遇見年紀大她15歲的漫畫家男友，這下子才讓我們看到她願意安頓在左派靈魂創作同時也有幾分右派保守價值信仰的人，總算定住了茱莉。
隨即遇上了生理條件上的差距這個議題，步入中年的男友希望生兒育女，但茱莉還在30之前的漂泊模式。生活步調已經進入穩定狀況後，內心對這份平淡還是呈現不安，亂入他人婚禮派對巧遇了另一個小鮮肉艾文，兩人展開一場不願意出軌的曖昧遊戲。可以說《世界上最爛的人》在這段情節拍得讓人臉紅心跳又充滿想像，他們看似隨性而挑逗的肢體語言，都是建立在對原本的另一半某種程度上的宣洩。神來一筆則是茱莉決心逃脫，為了解決關係中的不滿，就逃避到下一段關係中。而這段場面安排用了眾人停格，只有心跳頻率相近的兩人才能遇見，其實拍得相當浪漫，與《消失的情人節》頗有異曲同工之妙。
故事的後半段開始辯證兩男一女之間的信仰的家庭觀，畢竟茱莉父母離婚，各自有了新的駐足中心，而且茱莉的母系血統中，都是為了家庭養兒育女之後失去了自我成長的機會，故事後段刻意用了一段吃下迷幻蘑菇後展露了真實意念的想像。
本以為故事在此打轉後做完情感對仗即可，沒想到還安插了另一段生離死別，在死亡訣別之前，更能讓人檢視愛情帶來的回憶與價值。最後結尾挺令人玩味，女主角茱莉最後成就自己喜歡的樣子，在劇組中擔任劇照攝影師，卻也意外撞見前男友與被她拍攝的女演員共組家庭。
感情裡那些對未來充滿不確定，導致在你面前許下的承諾，在另一個人身上都可以打破。對照著片名《世界上最爛的人》，即便這段片名/台詞出自於茱莉故事中重要的兩任男友，但其實沒有人擁有真正美好幸福的關係，直到自己能認清現實與理想之間的妥協，否則每一段感情，都只是你的華麗犧牲品。
此外，故事視角思考當代女性自主成長議題，在性別平權抬頭前提中，是否也提出了茱莉這樣的女子充滿矛盾的搖擺逃避呢？
●作者：膝關節／影評人
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