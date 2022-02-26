台中市＋1！新加坡籍驗船師打3劑仍確診 最新足跡曝光
中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布新增6例本土，其中1例在台中市，是一位新加坡籍驗船師，完整接種2劑AZ疫苗以及追加劑莫德納疫苗仍確診，而台中市政府也公布了最新的確診者足跡，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 15:55:00｜2022-02-26 16:01:50
台中市政府表示，驗船師案20455於去年12月26日自新加坡入境，居隔期間採檢都是陰性，之後因工作所需，登船前須出示PCR檢驗，定期會接受採檢，結果在24日檢驗後確診，之前兩次於14日、19日採檢時均為陰性，感染源待釐清，初步懷疑在登船工作時被感染，將會針對19日以後的工作場域展開調查，足跡到過的公共場域已完成清消。驗船師平時與女友居住在南投，22日返回台中龍井住家前曾到雲林麥寮工作。
台中市政府公布最新確診者足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。