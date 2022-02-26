NBA／關鍵改判惹爭議　詹皇：你不能挑戰一個沒響哨的球

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實際上本場比賽的最後2分鐘打了相當久的一段時間，反覆的哨音和挑戰，讓場上因此多次停錶。其中在剩下27.3秒時，Russell Westbrook出手未進，James飛出來搶下籃板，但腳似乎已經踩在界外了，不過裁判當時是吹Robert Covington抄球出界，把球權給了湖人。
快艇方面立刻申請重播輔助判決，裁判在經過相當長的一段時間和回放中心討論之後，將這一球吹給了快艇，對此James相當不滿，多次到場邊和紀錄台討說法，但木已成舟。
賽後談到該此改判時，James認為雖不能說這影響了這場比賽的結果，但肯定影響當下的形勢，「這次改判是用什麼樣的規則，(裁判)從未向我解釋過，我了解聯盟比賽中的每一條規則，但我從不知道你可以挑戰一個當下根本沒被吹的球，而當時的情形就是這樣。」
James解釋自己疑惑的點是：「裁判告訴我Covington踩線，要看一下比賽時間還剩多少。這是他們當時給我的解釋。但是他們接著允許快艇挑戰一個沒響哨的球。這就好比假如我運球到前場，我走步了，然後裁判吹了犯規，你挑戰了，他們永遠不會回去吹你之前的那個走步，因為根本沒有響哨。」
最後他也有些不爽的表示，「這種事在比賽裡看過太多次了，你不能挑戰一個——還是其實你可以？我不知道——在場上沒有被響哨的回合。此前我從未見過這種事。」
雖然James的說法有些道理，不過事實上後來湖人靠著另一個爭議判決，很快的在不到8秒的時間裡將球權給拿回。靠著一次犯規挑戰成功，他們讓Reggie Jackson發生8秒沒過前場的違例。但隨著兩次出手沒中，最終球隊還是落敗。