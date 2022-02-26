宜蘭＋1！Ct值14病毒量高 確診足跡曝光曾開車前往雙北
中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布新增6例本土，其中1例在宜蘭縣，是之前確診個案20395的火鍋店同事、採檢Ct值14，火鍋店職場群聚擴大。而宜蘭縣政府也公布了最新的確診者足跡，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 16:18:10
宜蘭縣政府表示，今日新增確診個案為案20486，20多歲男性，是案20395的職場接觸者，於2月25日因有呼吸道症狀自行用快篩試劑篩檢，結果為陽性，再由衛生單位進一步做PCR採檢，確定染疫，Ct值14。案20486平日在火鍋店工作為內場配菜人員，沒有和顧客直接面對面接觸。
宜蘭縣政府公布最新確診者足跡如下，另外也指出案20486曾於24日開車前往雙北，雙北的足跡還待調查。
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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