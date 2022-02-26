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中市本土確診＋1 10名接觸者PCR皆陰性

▲台中市本土確診20455個案足跡(圖／市政府提供2022.2.26)
▲台中市本土確診20455個案足跡(圖／市政府提供2022.2.26)

記者柳榮俊/台中報導

2022-02-26 16:40:28

台中市政府(25)日下午接獲台中市醫院通報全國案20455確診個案，為新加坡籍、龍井區42歲男，職業為驗船師，個案無不適症狀，因職業需要至醫院採檢，檢驗結果PCR陽性，CT23.2，市長盧秀燕今（26）日表示，在台中的9名接觸者，以及1名在外縣市的接觸者PCR採檢皆為陰性，公共場域已全面清消完成，請民眾安心。

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盧秀燕今下午召開防疫記者會表示，中央通報台中市有1例本土確診案20455，該案去年1226日入境台灣，第一、二劑都在新加坡完成接種，第三劑在台灣接種莫德納，因個案常到各地港口碼頭工作，職業需定期篩驗，21419日採檢PCR皆為陰性，為到外縣市港口工作，224日至台中市醫院採檢，PCR結果陽性，已收治於醫院負壓隔離。


盧秀燕指出，市府接獲通報告後立即展開疫調，接觸者包含聚餐及職場同事、計程車司機等共10人，PCR採檢全數陰性；由於個案目前感染源不明，市府會與中央合作盡速釐清感染源。為求謹慎，市府已請童綜合醫院及烏日林新醫院於22728日加開快篩站，請同時間足跡重疊者儘速前往快篩，維護自己及家人健康。


衛生局長曾梓展表示，該個案去年85日、1018日接種2AZ疫苗，今年28日接種第3劑莫德納疫苗；去年1226日自新加坡入境，居檢期滿PCR採檢陰性。個案因職業需要，登船前須出示PCR陰性證明，214日、19日採檢PCR皆為陰性，後續223日至台中港船上工作，工作期間有穿著全套防護裝備，當日下班後與同事至梧棲區黑貓熱炒聚餐；24日個案無不適症狀，曾於全家便利商店買東西吃，因預計前往高雄港工作，因此至台中市醫院採檢，檢驗結果PCR陽性(CT23.2)，收治於醫院負壓隔離病房。

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