中市本土確診＋1 10名接觸者PCR皆陰性

台中市政府 (25) 日下午接獲台中市醫院通報全國案 20455 確診個案，為新加坡籍、龍井區 42 歲男，職業為驗船師，個案無不適症狀，因職業需要至醫院採檢，檢驗結果 PCR 陽性， CT 值 23.2 ，市長盧秀燕今（ 26 ）日表示，在台中的 9 名接觸者，以及 1 名在外縣市的接觸者 PCR 採檢皆為陰性，公共場域已全面清消完成，請民眾安心。

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盧秀燕今下午召開防疫記者會表示，中央通報台中市有 1 例本土確診案 20455 ，該案去年 12 月 26 日入境台灣，第一、二劑都在新加坡完成接種，第三劑在台灣接種莫德納，因個案常到各地港口碼頭工作，職業需定期篩驗， 2 月 14 、 19 日採檢 PCR 皆為陰性，為到外縣市港口工作， 2 月 24 日至台中市醫院採檢， PCR 結果陽性，已收治於醫院負壓隔離。

盧秀燕指出，市府接獲通報告後立即展開疫調，接觸者包含聚餐及職場同事、計程車司機等共 10 人， PCR 採檢全數陰性；由於個案目前感染源不明，市府會與中央合作盡速釐清感染源。為求謹慎，市府已請童綜合醫院及烏日林新醫院於 2 月 27 、 28 日加開快篩站，請同時間足跡重疊者儘速前往快篩，維護自己及家人健康。